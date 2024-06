Dragon Age: The Veilguard — 20 minutos de juego y mucha información de BioWare

Electronic Arts y BioWare han publicado el vídeo oficial de 20 minutos de juego de Dragon Age: The Veilguard. En la demo se puede ver el principio del juego y los compañeros, diálogos, batallas contra jefes y mecánicas de combate.

Warrick, descrito por la directora del juego Corinne Boucher como el «Obi-Wan Kenobi» de la franquicia, cuenta la historia de fondo para explicar la motivación detrás de Solas, alias el Lobo Feroz. El vídeo ofrece un vistazo a los distintos personajes y clases en acción, incluyendo un pícaro de nivel 1 llamado Rook, la exploradora Lace Harding, el mago de hielo Niv Gallus y Warrick mientras luchan contra demonios para impedir que Solas destruya el Velo. El vídeo también muestra la ciudad atacada de Minratus, la batalla en el Bosque de Arlatan, un vistazo a la rueda de habilidades durante la batalla, y mucho más.

El dios embaucador de los elfos Solas quiere derribar el Velo que separa Thedas del mundo de los demonios para devolver la inmortalidad y la gloria a su pueblo, incluso a costa de muchas vidas. Pero los héroes destruyen su ritual, y dos de sus más antiguos y poderosos enemigos son liberados. Pretenden completar lo que buscaron hace milenios — la dominación completa del mundo. El viaje con la intención de detener a estas dos poderosas deidades abarcará todo Thedas. El resto de la demo es una larga secuencia de acción mientras los protagonistas corren por la capital del Imperio, Tevinter.

Sistema de grupos y combate

El tamaño del grupo, incluido el personaje del jugador, se ha reducido de cuatro a tres — las batallas serán más activas por compañero. Esto hace que el juego se parezca más a Mass Effect que a Dragon Age. Interacción entre personajes mejorada: un personaje podía lanzar un efecto debilitador sobre un enemigo, mientras el otro atacaba al mismo tiempo.

Curiosamente, las habilidades que pueden desarrollar dependen de la relación con sus compañeros. A su vez, las relaciones dependen de las elecciones que hagas en los diálogos, tanto con ellos como durante el juego. Además, el desarrollo y las habilidades de los compañeros dependen de la elección de la historia de fondo, que no suele tener mucho valor jugable en este tipo de juegos.

«Cada uno de los compañeros de viaje tiene una historia realmente compleja, sus propios problemas y profundas motivaciones. Y se desarrollan a través de arcos argumentales muy bien diseñados. Misiones que son únicas para ellos, pero que en última instancia están conectadas a una historia más amplia. Y por el camino, tomaremos decisiones importantes para cada uno de ellos, que a veces afectan a quiénes son, a veces son dolorosas, he llorado más de una vez, y a veces muy alegres,» dice Corinne Boucher.

El combate se centra en evadir, contrarrestar y utilizar ataques arriesgados pero potentes, diseñados para romper las capas de blindaje del enemigo. En el centro de su estrategia está la rueda de habilidades, que detiene eventos y permite dar órdenes. En concreto, los compañeros pueden equiparse como unidades de apoyo o sanadores — petición del jugador tras Dragon Age: Inquisition.

Relaciones románticas Boucher confirmó que en Dragon Age: The Veilguard, podrás tener un romance con cualquier compañero, independientemente del sexo o la raza del personaje. En anteriores juegos de Dragon Age, los personajes románticos tenían diferentes orientaciones sexuales. Por ejemplo, Solas en Dragon Age: Inquisition solo las elfas podían tener un romance con Solas. «Se referirán a sus experiencias pasadas o a sus parejas… Por ejemplo, vimos a Harding. Podría interpretar a un personaje masculino heterosexual que coquetea con ella, pero he decidido no tener una aventura. Ella puede conocer a Taash. Así que mi percepción, mi personalidad no tiene nada que ver con sus identidades, y se nota mucho» Boucher confirma que podrás empezar a flirtear con todo el mundo bastante pronto, cuando te enfrentes a los siete compañeros en el primer acto. Pero es en las últimas partes del juego, cuando se desarrollan las relaciones, cuando la cosa se puede poner picante. Los juegos de BioWare tienen escenas de sexo muy explícitas en estos casos, y The Veilguard no es diferente: «Por supuesto somos — un juego de clasificación M. Tenemos desnudos».

Corinne Boucher admite que jugó en Baldur’s Gate 3 y es un defensor de la misma: «Cuantos más juegos de rol en grupo estén centrados en el personaje, con una profunda conexión emocional, mejor». Dice que algunas de las escenas de Baldur’s Gate 3 eran «chocantes y cómicas en cierto modo, y yo diría que lo disfruté».

Editor de caracteres

Tradicionalmente, los juegos de BioWare no tienen la mejor personalización del pelo. En su afán por crear su propia versión de Shepard o Hawke, los jugadores suelen tener problemas con un número limitado de peinados, la mayoría de los cuales quedan mal. Dragon Age: The Veilguard contará por fin con una gran variedad de opciones capilares, con peinados naturales y basados en la física.

«Por supuesto, sabemos que cuando hablamos con nuestros fans, lo primero por lo que preguntan todos es por nuestro pelo. En todas y cada una de las ocasiones. Así que con los peinados hemos prestado especial atención a que estén bien representados para que todo el mundo vea peinados que se sientan auténticos», dice Corinne Boucher.

Según Boucher, The Veilguard utiliza una tecnología de pelo trenzado tomada en parte del juego de EA Sports. El pelo está totalmente controlado por la física, por lo que su aspecto es aún mejor en movimiento que en estático. Algunos comentaristas ya han notado la mejora del pelo en los vídeos presentados.

Además de los peinados, el editor de personajes de Dragon Age: El editor de personajes de la Guardia del Velo ofrece muchas opciones para personalizar otros ajustes: «todos los controles deslizantes que puedas desear». Hay una opción de morph corporal que permite a los jugadores elegir diferentes tamaños de cuerpo. También hay opciones para elegir pronombres para dirigirse, por lo que puede jugar como un personaje no binario. Por supuesto, el editor te permite elegir entre humanos, elfos, enanos y kunari, con opciones adicionales de origen, clase, facción y estilo de juego.

«Es muy importante para nosotros que todo el mundo pueda verse a sí mismo, su versión idealizada de sí mismo o alguien similar en el juego, y el creador de personajes realmente lo permite».

También podrás elegir tu facción al crear tu personaje. Hay un total de seis facciones, incluyendo «Cuervos de Antiva», «Guardianes Grises», y «Dragones de las Sombras».

Implicaciones de los juegos anteriores para la trama

Dragon Age: The Veilguard te permitirá trasladar decisiones de juegos anteriores, pero esta vez todo funcionará de forma un poco diferente. La posibilidad de importar tus elecciones está integrada en el editor de personajes.

«Hacía 10 años que los jugadores no jugaban. Puede que no recuerden [lo que hicieron en partidas anteriores]. Puede que necesiten un repaso, y no queremos que los nuevos jugadores sientan que se lo están perdiendo. Así que en el creador de personajes… puedes volver a tu aventura anterior».

Cuando se le preguntó si todos los personajes anteriores se incorporarán a Veilguard como Hawke, Boucher dijo: «No diré todos, pero sí algunos». Sin embargo, el editor no leerá archivos de juegos anteriores.

Se ha confirmado que el juego no requerirá la vinculación obligatoria de cuentas y se podrá jugar completamente offline. Según informes no oficiales, la nueva versión del motor Frostbite Engine está orientada a jugar a 60 imágenes por segundo. En consolas, el juego tendrá modos de rendimiento y calidad. Dragon Age: The Veilguard saldrá a la venta en otoño de 2024 para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store).

Fuente: IGN