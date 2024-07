El juego cancelado «El invencible Iron Man» se mostró 21 años después

Después de 21 años, el juego cancelado «The Invincible Iron Man», que se desarrolló en 2003, ha aparecido en Internet gracias a uno de sus antiguos desarrolladores. El programador retirado Kevin Edwards, antiguo empleado de GenePool Software, compartió capturas de pantalla y un vídeo del juego.

The Invincible Iron Man es el título provisional del juego, que, según Edwards, fue «abandonado por Activision» al cerrar el estudio GenePool. El desarrollo comenzó tras la finalización de X2: La venganza de Lobezno, que salió a la venta en PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, PC y Mac en 2003. Desgraciadamente, el juego de Iron Man nunca llegó a completarse.

Here’s a game I worked on at Genepool Software after we finished «X-Men 2: Wolverine’s Revenge». AFAIK this is the first time the game has been shown. «The Invincible Ironman» ( working title, 2003 ) was canned by Activision and our studio was shutdown. xemu is pretty impressive! pic.twitter.com/2CNpbI2Jyj

«Llevábamos unos cinco o seis meses de proyecto con un motor completamente nuevo para PC, Xbox y PS2,» afirma Edwards.

Pero, ¿por qué se canceló el juego? El desarrollador dice que el equipo nunca llegó a saber la razón exacta, pero apunta: «El plazo de entrega de la película era demasiado largo, o tal vez no creían que el juego fuera lo suficientemente bueno y no querían financiarlo. O quizá algún otro desarrollador estaba dispuesto a hacerse cargo».

Here’s a teaser video of «The Invincible Ironman» for the original XBox console from 2003 that I worked on at Genepool Software. I’m still getting my head around the controls again and will post some proper gameplay footage in the next couple of days. pic.twitter.com/84IL5igN2d

