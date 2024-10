El próximo juego del desarrollador de Baldur’s Gate 3 saldrá en 2029 — no es exacto, aunque Sven Winke lo dijo

Sven Winke, máximo responsable de Larian, desarrolladora de Baldur’s Gate 3, afirma que la próxima entrega del estudio podría salir en 2028 o 2029. Más tarde instó a no tomárselo demasiado en serio.

En los SEA Game Awards 2024 de Malasia, Winke sugirió que el próximo gran juego de rol de Larian podría salir en torno a 2028 o 2029.

«Tenemos que trabajar duro en el próximo partido para poder volver aquí dentro de cinco años,» dijo.

Sin embargo, IGN habló con Winke inmediatamente después del evento, y él rápidamente «dio un revés» sobre esta ventana de lanzamiento incierto.

«Sabía que lo entenderías. Sólo era una broma. No sé, lo lanzaremos cuando esté listo. Son juegos grandes y lleva tiempo, así que no nos encierres en una fecha»», dijo riendo.

Un calendario así no sería sorprendente, dado que Larian acaba de lanzar el gigantesco Baldur’s Gate 3 el año pasado, pero no está claro qué hará el estudio a continuación. En marzo, Winke dijo que estaba pensando en un RPG «muy grande que eclipsaría a todos los»s, y que las consolas actuales simplemente no serían capaces de manejarlo.

Winke eligió Kuala Lumpur, en Malasia, como sede del estudio asiático de Larian tras encontrar muchos empleados potenciales en la ciudad:

«Aquí también había una industria artística y de animación muy vibrante, así que pensamos que había posibilidades de desarrollo». Los estudios de KL hicieron mucho por el juego. Dark Urge se hizo en Malasia y el guionista principal de House of Hope también estaba aquí. Una de nuestras empleadas me dijo ayer que antes se sentía como una subcontratada, pero ahora se siente como una desarrolladora de juegos, ha habido un cambio en su mentalidad y es genial verlo».

Se sabe que Larian Studios Warsaw abrió sus puertas en Polonia en mayo, y que está trabajando en dos «muy ambiciosos» nuevos juegos de rol. Sin embargo, el mes pasado, Winke explicó que crear dos juegos al mismo tiempo resultó ser un reto enorme para la producción porque uno de ellos «se han tragado las ambiciones del que queremos liberar primero».

Fuente: IGN