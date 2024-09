«El Señor de los Anillos» conoció Stardew Valley — El juego del hobbit Tales of the Shire saldrá en marzo

Elfos, orcos, Sauron y más «El Señor de los Anillos» — en algún lugar lejano. Tales of the Shire, un simulador de la apacible vida de los hobbits, saldrá a la venta en la primavera de 2025.

En el Día del Hobbit (22 de septiembre), el editor Private Division y el desarrollador Weta Workshop anunciaron la fecha de lanzamiento del simulador de vida Tales of the Shire. El juego saldrá a la venta del 2 al 5 de marzo del próximo año en PC, Switch, PS5 y Xbox Series X|S. También estará disponible en Netflix Games. El lanzamiento estaba previsto inicialmente para este otoño.

Weta Workshop tiene una amplia experiencia en se reduce a «El Señor de los Anillos». La empresa se encargó de los efectos de la trilogía de Peter Jackson, junto con una filial que se ocupaba de los efectos digitales. En 2014, Weta abrió un departamento de desarrollo de videojuegos, pero Tales of the Shire es su primer gran juego.

Tales of the Shire — «un juego acogedor en el que eres un hobbit». Se basa en la cocina y en una amplia gama de minijuegos domésticos. Los hobbits tienen mucho que hacer en él, desde pescar y buscar comida hasta trabajar en el jardín y personalizar sus casas. Por desgracia, no hay indicios de un modo multijugador en el juego.

Fuente: GamesRadar