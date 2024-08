«El Señor de los Anillos»: El Señor de los Anillos Regreso a Moria saldrá en Steam y Xbox con descuento y actualización

El juego de artesanía y supervivencia El Señor de los Anillos: El Señor de los Anillos Regreso a Moria / «The Lord of the Rings Return to Moria» estará disponible en Steam y Xbox Series X/S el 27 de agosto a un precio reducido por tiempo limitado.

Desarrollado por el estudio indie Free Range Games y publicado por North Beach Games, El Señor de los Anillos: Return to Moria salió a la venta en PC en la Epic Games Store en octubre de 2023 y posteriormente se lanzó en PS5 el pasado mes de diciembre.

El lanzamiento del juego en Steam y Xbox Series X/S irá acompañado del lanzamiento de The Golden Update, que introducirá el juego unificado en todas las plataformas y un nuevo modo «Sandbox», entre otras características.

El modo «Sandbox» estaba en beta en EGS y ahora se lanza por completo en todas las plataformas. Permite utilizar todo el potencial del sistema de generación procedural, en el que el juego se genera utilizando una amplia gama de valores iniciales aleatorios. Cada partida tiene la posibilidad de cambiar significativamente la dificultad, y los escenarios son muy variados.

También se han añadido al juego nuevas armaduras y armas. En total, hay 14 armas y armaduras nuevas, como el sombrero de piel de lobo, el escudo gondoriano o la alabarda de peligro, entre otras. Estos objetos sólo se pueden encontrar en el modo sandbox, pero se pueden transferir a la campaña del jugador si el enano está equipado con ellos cuando se desplaza.

«El Señor de los Anillos: Regreso a Moria cuenta la historia de los enanos que se embarcan en una nueva aventura para recuperar su legendario hogar, Moria bajo las Montañas Brumosas», — dice la descripción oficial del juego. «No hay dos aventuras iguales, tienen lugar en el reino enano de Moria generado proceduralmente, y cada expedición puede completarse en solitario o en línea con compañeros. Los jugadores pueden minar en busca de fósiles para crear más equipo y recursos, pero ten cuidado, la minería crea ruido, y el ruido creado en las tranquilas profundidades despierta los peligros de abajo: donde hay un golpe, hay una pelea. Desentierra los secretos de las montañas legendarias, extrae metales preciosos, rasca para sobrevivir y lucha contra fuerzas indescriptibles para descubrir el secreto de la Sombra que se esconde» dentro.

Tras el lanzamiento, el juego costará solo 19,99 $ durante algún tiempo.

Fuentes: VGC, Wccftech