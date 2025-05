El shooter La Quimera de Ukrainian Reburn se lanza en Steam con un 61% de críticas negativas: «Terriblemente lags».

El shooter ucraniano La Quimera se ha lanzado en Steam — y ha recibido un 61% de críticas, en su mayoría negativas, por problemas de calidad y técnicos.

Reburn Studio pospuso el lanzamiento completo, que debía tener lugar el 25 de abril, tras críticas de prensa demoledoras. Decidieron devolver el juego al acceso anticipado por ₴700 en lugar de lanzar la versión 1.0. Por lo tanto, después de una semana y media, los jugadores comenzaron a evaluar el contenido recibido por La Quimera. En total, hubo muchas críticas en Steam no tantos — sólo 41 en el momento de escribir estas líneas.

Los jugadores están criticando el shooter de ciencia ficción en primera persona en Unreal Engine 4 por ser «tosco» y mediocre. La jugabilidad, que presenta batallas por turnos en arenas abiertas con cobertura, fue descrita como «muy ajustada» y «sencillamente horrible».

«No cojas este juego ahora mismo. Se retrasa terriblemente en todas las configuraciones. Lo probé en alta — todo se bloquea, en la configuración más baja también se bloquea. He jugado a juegos mucho mejores con gráficos geniales que funcionaban bien. Voy a pasar de este por ahora. Por el momento, no vale la pena el dinero. Lo conseguí gratis, y todavía me siento robado», — escriben en las críticas.