Elden Ring: Shadow of the Erdtree recibió una calificación mixta en Steam — DLC resultó ser demasiado difícil incluso para los fans de soulslikes

No hace falta decir que los juegos de FromSoftware son pesados, pero Shadow of the Erdtree probablemente bata el récord. El añadido a Elden Ring, que se ha convertido en el mejor en Metacritic y superó el logro de ocho años de The Witcher 3: Blood and Wine, recibió críticas mediocres en Steam. Incluso para los cazadores de almas que están acostumbrados a batallas desafiantes, es demasiado difícil de jugar.

En Steam Elden Ring: Shadow of the Erdtree actualmente tiene una valoración de «Mixta» basada en las reseñas de más de 25k usuarios, de las cuales solo el 62% son positivas — esto significa que el 38% de los jugadores de PC dejaron Shadowland con una experiencia desagradable. el resultado dista mucho del brillante 93% de opiniones positivas del juego principal basadas en la friolera de 627k reseñas. Las malas críticas de los usuarios apuntan al bajo rendimiento y a la excesiva dificultad como motivos de insatisfacción. Los jefes matan de un solo golpe y sus patrones de ataque son difíciles de leer.

«Este DLC necesita un parche enorme para el equilibrio y la reducción de daños. Si no capturas a los jefes no ganas. Estoy muy aburrido de no poder jugar con mi estilo normal por culpa del castigo injusto que recibes en este DLC», — escribe un jugador.

Anteriormente, el presidente de FromSoftware y director de Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, insinuó que el estudio «ha sobrepasado realmente los límites en cuanto a lo que creemos que puede aguantar un jugador». Incluso los veteranos de Elden Ring son aplastados por los jefes en cuestión de minutos.

Fuente: GamesRadar