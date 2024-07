Elden Ring: Shadow of the Erdtree: un niño de ocho años con autismo derrota fácilmente al jefe final

Jugadores se quejaron masivamente de la complejidad del Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Algunas personas incluso necesitaban más de 60 horas y un psicólogopara derrotar al jefe final. Pero un niño de ocho años parece haber avergonzado a los jugadores veteranos: derrotó a Radan en el primer intento y sin ayuda.

En el vídeo publicado por su padre, se puede ver al niño esquivando puñetazos y esquivando con facilidad los ataques de Radan, además de abalanzarse sobre el jefe en cada oportunidad. Viendo la destreza con la que mueve al personaje, podría pensarse que lleva años jugando, pero su experiencia es de sólo unos meses, y éste ha sido su primer intento en un combate contra un jefe.

My son has recently got into gaming, and of course, he wants to play elden Ring. He has autism and is 8 years old and is very low level and refuses to let me help him at all. This is him fighting Radahn. @Schrodingersba4 @NightSkyPrince_ @philipharts @_subtxt_ @BltzZ7 pic.twitter.com/ICVzKCxm95

— Jnoe33 (@jnoe33) July 1, 2024