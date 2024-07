En Fallout London, un líder parlamentario real pondrá voz a un orador robot.

La principal modificación de Fallout 4, Fallout London, contará con el ex presidente de la Cámara de Representantes John Bercow como actor de doblaje de su homólogo robótico.

El director del proyecto Fallout London, Dean Carter, ha declarado en Discord que la versión postapocalíptica de la capital del Reino Unido seguirá teniendo un Presidente de la Cámara de Representantes — a modo de robot. Le pondrá voz John Bercow, que fue el presidente de la Cámara entre 2009 y 2019.

«Imagina estar en Fallout London y sentirte tan afortunado de contar con todos los actores de doblaje de talento en el equipo, y luego amplificarlo aún más contando con [dos] actores de Doctor Who» … ¿Pero la guinda del pastel? Quién mejor para presentar nuestra versión modificada del Presidente de la Cámara que la versión robot a la que pone voz el mismísimo John Bercow», — escribió Carter.

Fallout London iba a salir a la venta el 23 de abril de 2024, pero Bethesda, desarrolladora del juego principal, ha anunciado una inesperada actualizaciones para Fallout 4 lo que retrasó el lanzamiento. Anteriormente, Carter se quejó de que Bethesda, que había dejado claro que sabía lo de Fallout London, no hubiera informado al equipo del parche. «Fue, a falta de un término mejor, un poco fastidioso para nosotros,» dijo Carter. Mientras tanto, en La tienda GOG, colaboradora del proyecto han confirmado que Fallout London no se podrá jugar con la versión de Epic Games Store de Fallout 4, ya que la tienda no admite cancelaciones de actualizaciones.

Fuente: vg247