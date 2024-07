Fallout en la realidad: un almacén nuclear valorado en 15.000 libras será subastado en el Reino Unido

Nuclear repositorio 1950 cerca de Sedbergh, Reino Unido, que recordará a los fans de los juegos Fallout, se subastará mañana por un precio estimado de 15.000 — 20.000 libras.

El pequeño búnker nuclear del ROC (Royal Observer Corps) se encuentra en la campiña de Cumbria, Inglaterra. Viene con terreno, aparcamiento y pequeñas estructuras de tierra.

El búnker fue construido, junto con muchos otros en todo el Reino Unido, en la década de 1950 por el Real Cuerpo de Observación, que ya no existe. Se utilizaba para rastrear aviones enemigos y registrar posibles ataques nucleares. Cuando terminó la Guerra Fría, a principios de los años 90, la mayoría de los búnkeres fueron desmantelados.

«Este emplazamiento en concreto fue uno de los muchos que se construyeron en la década de 1950. Fue diseñado para proporcionar un refugio protector a tres observadores que sobrevivirían a un ataque nuclear. Debían informar sobre las explosiones nucleares. … Tenían comida y agua suficientes para catorce días, disponían de teléfono fijo y comunicación por radio El teléfono fijo está conectado y en funcionamiento, y existe la posibilidad de conectar Internet a través de la línea telefónica,» explica el vendedor de SDL Property Auctions.

Al refugio, parcialmente oculto a la vista por arbustos, se accede por una trampilla metálica con cerradura y una escalera metálica de 12 metros. A pesar de su antigüedad, el interior está en buen estado gracias a las recientes reformas del anterior propietario.

El espacio no es recomendable para personas con claustrofobia debido a la falta de ventanas y luz natural. El búnker no dispone de servicios como cuarto de baño o agua corriente, pero es bastante adecuado para estancias cortas. En el interior hay algunos asientos y una estufa de leña, así como un lugar para almacenar suministros, combustible y un cubo de basura. Para los necesitados, no se lo pierdan, la subasta empieza a las 9.00, hora local.

Fuente: New Atlas