Fallout: New Vegas recibe una expansión masiva con más de 6 horas de juego

También incluye más de 20 misiones, nuevas facciones y más de 35 actores de doblaje.

El modder ToxicWhiteout ha creado una nueva expansión fan para Fallout: New Vegas llamada Dry Wells — Legion Expansion, que añade más de 6 horas de juego y más de 20 nuevas misiones. La modificación reconstruye la localización de Dry Wells desde cero, permitiéndote visitarla antes de los acontecimientos del pack de expansión Lonesome Road.

La expansión añade más de 20 nuevas misiones de dificultad variable — desde sencillas tareas de entrega de objetos hasta batallas a gran escala. Los jugadores podrán explorar nuevas mazmorras de tamaño medio y completar cuatro líneas argumentales. Dos de ellos se centran en la historia de la Legión, uno está dedicado a la liberación de los esclavos y otro está relacionado con la nueva facción «El Gremio de Cazadores».

ToxicWhiteout afirma que las decisiones de los jugadores influirán en el desarrollo de la misión principal, lo que aumentará la rejugabilidad de la modificación. Además, la expansión añade 35 personajes totalmente locutados y la posibilidad de conseguir un nuevo hogar tras completar la historia principal.

La modificación también permite aprender más sobre la tribu de los Pelos Retorcidos a través de notas ocultas repartidas por el mapa. Los jugadores podrán explorar la historia de la traición de la tribu.

El desarrollador ofrece tres archivos adicionales para la expansión. El primero añade efectos climáticos Desert Natural Weathers a la localización Dry Wells. El segundo es un mod de audio que añade radios de Imperium Radio. El tercer archivo añade un cofre con la armadura de Gaius Magnus y otras recompensas a la casa del jugador.

Puedes descargar Dry Wells — Legion Expansion en Nexusmods.

Fallout: New Vegas es un videojuego de rol publicado en 2010 por Obsidian Entertainment. El juego es un spin-off de la serie Fallout y tiene lugar en la región post-apocalíptica de Mojave, cuatro años después de los acontecimientos de Fallout 3. El jugador asume el papel de un mensajero que se encuentra en medio de un conflicto entre diferentes facciones por el control de New Vegas. Los jugadores asumen el papel de un mensajero que se encuentra en medio de un conflicto entre diferentes facciones por el control de New Vegas y la presa Hoover. New Vegas es conocido por su profundo argumento, su sistema de reputación, la variedad de misiones y la posibilidad de influir en el destino del mundo del juego. El juego se ha ganado un estatus de culto entre los aficionados por su atmósfera, sus complejos dilemas morales y su gran rejugabilidad.

Fuente: Dsogaming