Fallout Yesterday: los fans reviven el Fallout 3 perdido de Black Isle

El ambicioso proyecto de los fans de Fallout cobra fuerza. La modificación llamada «Fallout Yesterday» recrea el concepto del Fallout 3 original, que nunca llegó a ser publicado por Black Isle. Recientemente, los desarrolladores lanzaron una actualización a gran escala 0.6 y publicaron el mod en la plataforma Nexus Mods.

Los entusiastas están trabajando en la aplicación de las ideas del cancelado juego Van Buren — el nombre en clave Fallout 3 de Black Isle. Aunque algunas de las ideas se utilizaron posteriormente en Fallout: New Vegas, muchos fans siguen soñando con ver el concepto original. «Fallout Yesterday» intenta recrear el enfoque isométrico utilizando el motor de Fallout 2.

we’ve added Fallout Yesterday v0.6 to Nexus Mods.

If you are using the website, you can find us under Fallout 2’s Total Conversion category or directly here: https://t.co/t2zCmm6Q50 pic.twitter.com/jsDtqGL5nT

— Fallout: Yesterday (@fallout_y) July 9, 2024