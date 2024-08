Final Fantasy XVI saldrá para PC en septiembre: ya está disponible la demo

Square Enix ha anunciado la fecha de lanzamiento de la versión para PC de Final Fantasy XVI. El juego de rol para un jugador se lanzó por primera vez en PS5 en junio de 2023, y en diciembre y abril de este año se publicaron dos packs de expansión: Echoes of the Fallen y The Rising Tide, respectivamente. Ahora, los propietarios de PC podrán unirse al juego. El productor de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, anunció en septiembre del año pasado que el RPG recibiría un port para PC.

Final Fantasy XVI is coming to PC on September 17th!

Download and play the free demo from Steam or Epic Games Store now and pre-purchase today. #FF16 pic.twitter.com/7WjoixkDh1

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) August 19, 2024