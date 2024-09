Garry’s Mod bate un récord Guinness: el juego de PC más vendido de la historia

La nueva edición del Libro Guinness de los Récords de los Jugadores 2025 ha reconocido oficialmente a Garry’s Mod como el exclusivo para PC más exitoso de todos los tiempos. Este juego sandbox, creado por Facepunch Studios, salió a la venta en 2004 y rápidamente se ganó el corazón de los jugadores.

Garry’s Mod is now officially ‘The Best Selling PC Exclusive Ever’ in the @GWR Gamer’s Edition 2025!#GWR2025 #GamersEdition2025 pic.twitter.com/QMXnb4Ci7z

— Garry’s Mod (@gmodofficial) September 12, 2024