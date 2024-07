George Martin comenta los rumores de adaptación cinematográfica de Elden Ring — un desmentido que parece una confesión

George Martin comentó los rumores sobre una posible adaptación cinematográfica de Elden Ring de una forma un tanto extraña. В Correo electrónico: en su «Not A Blog» (No es un blog), que dedicó a los ganadores de los Nébula de este año, recordó su propio premio del año pasado por Elden Ring.

En mayo de 2023 Hidetaka Miyazaki y George Martin recibieron el premio por el guión del juego Elden Ring. «Yo creé el mundo para este proyecto. Todo lo demás lo hicieron Hidetaka Miyazaki y su equipo. Ambos recibimos copas». Sin embargo, Martin no estuvo presente en la ceremonia de entrega y, como él dice, la copa se quedó sola y se fue a Japón.

El escritor no recibió su versión de la copa hasta el 22 de junio de este año. Una vez más, dio las gracias al comité de premios de la SFWA y From Software.

«Ah, y en cuanto a esos rumores que habréis oído sobre un largometraje o una serie de televisión basada en ELDEN RING… No tengo nada que decir. Ni una palabra, no, nada, no sé nada, nunca has oído una palabra mía, mamá, mamá, mamá. ¿Qué tipo de rumores?».

El comentario es bastante extraño, artístico y emotivo para ser una simple negación. En él, George Martin parece estar representando una minitrama en la que le dice a alguien «no has oído ni una palabra mía». Esta suele ser la forma de persuadir a alguien para que no confiese. Sin embargo, ese comentario no contiene ninguna información concreta, sino que sólo alimenta la intriga.

Anteriormente, Hidetaka Miyazaki admitió que estaba pensando en una adaptación cinematográfica Elden Ring. Sin embargo, parece que no hay planes concretos al respecto.

«No veo ninguna razón para oponerse a otra interpretación o adaptación de Elden Ring, por ejemplo en formato cinematográfico. Pero no creo que ni yo ni FromSoftware tengamos los conocimientos y habilidades necesarios para producir algo en otro medio. Así que ahí es donde entrará en juego un socio muy fuerte» dijo Miyazaki.

También confirmó su interés por la adaptación del juego a la pantalla, pero no especificó de quién hablaba ni si había recibido alguna oferta concreta.