God of War — no es todo: Santa Mónica intriga con un nuevo proyecto

Sony Santa Monica, el estudio conocido por la serie God of War, está trabajando en un nuevo juego que probablemente no estará relacionado con las aventuras de Kratos.

Glauco Longhi, jefe de desarrollo de personajes del estudio, lo ha anunciado en su página de LinkedIn. Angie, usuaria del foro ResetEra llamó la atención sobre al post de Longy, donde confirmaba que estaba trabajando en un nuevo juego.

Recientemente, Santa Monica ha estado buscando activamente nuevos empleados. En el sitio web oficial del estudio y en su página de LinkedIn se han publicado vacantes para un artista técnico principal para la generación procedural, un programador principal de herramientas y un artista principal de personajes. Las descripciones de los puestos afirman que los nuevos empleados se contratan «para desarrollar un nuevo proyecto» no anunciado.

