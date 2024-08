GTA 6 provocará una subida del precio de los juegos — Previsión del desarrollador de Baldur’s Gate 3

Parece que GTA 6 será un auténtico atraco a nuestras carteras.

Los fans de la saga Grand Theft Auto esperan ansiosos nueva información sobre GTA 6 de Rockstar Games. El juego saldrá en otoño de 2025, pero muchos se interesan por su precio. Algunos suponen que el juego costará 150 dólares, el doble del precio estándar de los títulos AAA, que es de 69,99 dólares.

Michael Dawes, jefe de publicación de Larian Studios, la empresa desarrolladora Baldur’s Gate 3 también cree que GTA 6 será más caro que otros juegos. En su opinión, Rockstar puede iniciar una nueva tendencia de precios.

En un post en la red social X, Dawes criticó la política de precios de Ubisoft por Star Wars Outlaws. Calificó de artificial el planteamiento consistente en que una empresa ofrezca varias ediciones de un juego a distintos precios.

I don’t love the artificiality of pricing structures post retail. Use the inflated base price to upsell a subscription, and use vague content promises to inflate ultimate editions to make the base price look better. It all seems a bit dangerous & disconnected from the community. pic.twitter.com/wPmwDM846z

Almost all games should cost more at a base level because the cost of making them (inflation, for one) is outpacing pricing trends. But I don’t think we’ll get there with DLC promises so much as quality & communication. Everyone’s just waiting for GTA6 to do it lol.

— Very AFK (@Cromwelp) August 26, 2024