Harry Potter: Quidditch Champions incluye el legendario meme de Hagrid en Playstation 1

«Lo lograste, Harry».

En el sitio web oficial de Harry Potter «Harry Potter» apareció información sobre los huevos de Pascua que los jugadores pueden encontrar en el nuevo juego Harry Potter: Quidditch Champions. Entre ellos hay referencias al vuelo de debut de Harry y a su primera snitch dorada. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la referencia al meme de Hagrid.

Los desarrolladores del juego añadieron la posibilidad de usar una máscara de papel con una imagen de baja resolución de la cara de Hagrid. Esta imagen se ha convertido en un meme muy popular en Internet en los últimos años.

Meme originar del juego Harry Potter y la Piedra Filosofal, lanzado para la PlayStation original en 2001. En Internet, se le suele llamar «Haggard» o «You did it, Harry Potter» (Lo has hecho nao Arry Porrer) debido a su aspecto gracioso.

Los jugadores podrán probar pronto la máscara de meme. La versión digital de Harry Potter: Quidditch Champions saldrá a la venta el 3 de septiembre de 2024 en PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series, así como en PC (Steam, Epic Games). Las copias físicas saldrán a la venta el 8 de noviembre. La versión para Nintendo Switch está prevista para finales de 2024.

Fuente: IGN