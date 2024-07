Humble Games, el editor de los ucranianos Moonscars, ha despedido a toda la plantilla — pero dice que es «sólo una reestructuración»

Sin embargo, esta reestructuración no parece implicar el mantenimiento de ninguno de los empleados actuales.

La información sobre los despidos masivos llegó primero de los empleados de Humble Games. Uno de ellos dijo en LinkedIndijo que a las 9 de la mañana, 36 empleados de la editorial se enteraron de su despido y del cierre de la empresa. Otro empleado confirmó que todos los empleados de Humble Games habían perdido su empleo.

El comunicado oficial de la editorial publicado en la red social X dice «reestructuración», no cierre. La empresa asegura que seguirá apoyando a los desarrolladores con los que ha firmado acuerdos de publicación de juegos.

In these challenging economic times for indie game publishing, Humble Games has made the difficult but necessary decision to restructure our operations. This decision was not made lightly; it involved much deliberation and careful thought, with the goal of ensuring the stability…

