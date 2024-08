Kingdom Come: Deliverance II se ha pospuesto hasta 2025 — oficialmente

Warhorse Studios ha anunciado que la fecha de lanzamiento de la secuela del popular juego de rol Kingdom Come: Deliverance a principios de 2025.

En lugar del lanzamiento previsto a finales de 2024, los jugadores podrán sumergirse en la Bohemia medieval el 11 de febrero de 2025. Warhorse Studios ha explicado esta decisión por la necesidad de tiempo adicional para mejorar el proyecto.

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It’s a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) August 15, 2024