La música gana: el jefe final de Elden Ring: Shadow of the Erdtree derrotado con un saxofón

Streamers y entusiastas de los juegos intentan a menudo sorprender a los jugadores con victorias utilizando mandos alternativos. Elden Ring: Shadow of the Erdtree es especialmente interesante en este sentido por su gravedadaunque se ha reducido en el último parche. La expansión Elden Ring ya está pasaron por el poder de los pensamientosY ahora lo repasamos con un saxofón.

El streamer Dr. Doot, conocido por su pasión por el saxofón, ha completado el DLC y el jefe final con este instrumento musical. Como se puede ver en el vídeo, el arma elegida por Dr. Doot ha sido un escudo de ataque, concretamente el Escudo con púas de Karian. El jugador utiliza el instrumento para desviar cada uno de los ataques de Radan hasta derrotarlo.

Everyone was telling me how utterly impossible the Final Boss of Shadow of the Erdtree was going to be. Outrageous moveset, impossible dodges, etc

…

It only took me a dozen attempts on the saxophone.

THE WORLD’S FIRST (afaik) ALT CONTROLLER DLC RUN HAS BEEN DOOTED!🎷 pic.twitter.com/nUzPmfgsNx

— Dr. Doot 🎷 (@DrDecomposing) July 1, 2024