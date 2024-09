La petición para revivir Concord fue firmada por 1300 personas — más que en el pico del juego en Steam

Una petición en línea para la reedición del shooter fallido de Sony Concord ha conseguido más de 1.300 firmas, superando el número máximo de jugadores en Steam.

Sony suspende el funcionamiento de los servidores de Concord dos semanas después del lanzamiento. Este juego del género «shooter heroico», que salió a la venta el 23 de agosto, fue una auténtica decepción a pesar de la importante inversión de la compañía.

Inmediatamente después del cierre del juego se lanzó una petición titulado «Todos estábamos ocupados ese fin de semana — Por favor, vuelve a publicar Concord». Rápidamente ganó popularidad, recogiendo más de 1300 firmas. Esto es más que el pico número de jugadores simultáneos Concord en Steam tiene unas 700 personas.

Sin embargo, la mayoría de los firmantes no quieren que vuelva el juego. Los comentarios a la petición están llenos de ironía y trolling. La gente inventa divertidas razones por las que se perdieron el lanzamiento.

Un usuario escribió: «He estado esperando este juego durante tanto tiempo, pero accidentalmente me dio diarrea durante el lanzamiento y me senté en el inodoro durante dos semanas seguidas». Otro suscriptor sugirió que Sony volviera a lanzar el shooter para que no se cerrara tras otro fracaso.

A pesar de la petición, es poco probable que Concord vuelva algún día. Afortunadamente para Sony, su otro juego — Astro Bot — demuestra resultados significativamente mejores.

Fuente: Tech4gamers