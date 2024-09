La secuela de Ghost of Tsushima, el DLC para Alan Wake 2 y Astro Bot: lo más interesante de la presentación de State of Play

Sony celebró una presentación a gran escala de State of Play en la noche del 25 de septiembre. Durante la retransmisión, se mostraron al público casi dos docenas de proyectos de juegos. Elegimos los más interesantes.

Ghost of Yotei

El acontecimiento clave de la presentación fue el anuncio del próximo proyecto de Sucker Punch Productions. Su nuevo juego, Ghost of Yotei, continuará la historia de Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei llevará a los jugadores a la isla de Hokkaido, a los pies del monte Yotei. El protagonista, Atsu, viajará por tierras salvajes acompañado de un misterioso compañero lobo. El lanzamiento del juego está previsto provisionalmente para 2025.

Alan Wake II: The Lake House

La segunda expansión del juego de Remedy Entertainment aparecerá en otoño. Se llamará Lake House. Los desarrolladores prometen anunciar la fecha exacta de lanzamiento próximamente.

Dragon Age: The Veilguard

Nuevo tráiler de juego de Dragon Age 4. El juego saldrá a la venta el 31 de octubre.

Astro Bot

Una agradable sorpresa aguarda a los jugadores de Astro Bot en otoño actualización gratuita a gran escala. Enriquecerá el juego con nuevos lugares que explorar y bots adicionales.

Palworld

Anunciado Palworld llega a PlayStation 5. El juego sale hoy a la venta.

Horizon Zero Dawn Remastered Versión actualizada Horizon Zero Dawn saldrá a la venta el 31 de octubre. Los poseedores del juego original en PlayStation o PC podrán adquirir la remasterización por 9,99 $. The Midnight Walk

El terror con una estética inusual estará disponible en las plataformas PS5 y PS VR2. El proyecto está creado por los desarrolladores de Lost in Random. El lanzamiento está previsto para la primavera de 2025.

Hell is Us

Por primera vez se ha mostrado el tráiler de un juego de aventuras ambientado en un país devastado por la guerra. El lanzamiento del juego está previsto para 2025. El proyecto está siendo desarrollado por Jonathan Jacques-Belte, conocido por su trabajo en Deus Ex: Human Revolution y Mankind Divided.

Stellar Blade

Stellar Blade tendrá un cruce con Nier: Automata en el nuevo DLC y un modo foto. Aún no se conoce la fecha exacta, pero ambos complementos saldrán este año.

Metro: Awakening

Metro Awakening — es un nuevo juego de RV de la serie Metro, que ofrece a los jugadores una aventura en primera persona guiada por la historia. Combina exploración atmosférica, elementos de sigilo e intensas escenas de combate, prometiendo ser la experiencia más inmersiva de toda la franquicia. Saldrá a la venta el 7 de noviembre de 2024 para PS5 y PS VR2.

Monster Hunter Wilds

Capcom ha anunciado que el juego saldrá a la venta en febrero de 2025. El productor Ryojo Tsujimoto ha anunciado el lanzamiento de los pedidos anticipados. Los jugadores que reserven el juego tendrán acceso a una serie de bonificaciones exclusivas.

Archeage Chronicles

Un juego de rol multijugador. Su lanzamiento está previsto para 2025.

PlayStation 5 Pro

La empresa Sony anunció siete nuevos juegos que recibirá mejoras para la consola PlayStation 5 Pro.

Grabación de la presentación de State of Play 2024