Link ya no es el mismo: el fan de The Legend of Zelda encarcelado por llevar la Espada Maestra en público

Un fan de The Legend of Zelda era condenado a cuatro meses de prisión. No en vano, durante el acto público estaba en posesión de un arma fría: una réplica de 15 centímetros de la Espada Maestra del juego.

En junio, Anthony Bray, residente en la localidad británica de Nuneaton, fue detenido por «portar un objeto con una hoja». Los operadores de CCTV detectaron a Bray con una réplica de la Espada Maestra con una hoja de más de 15 cm de longitud.

«La hoja estaba enfundada y podía soltarse pulsando el botón», — decía el informe policial.

Al ser interrogado, Bray dijo que había comprado la réplica de la Espada Maestra en Internet como un juguete. Los agentes le explicaron que, a pesar de su uso previsto, la «hoja era en realidad un objeto de filo cortante que podía utilizarse como arma y que podía asustar a otras personas con la posibilidad de utilizar la» espada contra ellas.

Anthony Bray afirmó que no habría utilizado una réplica de la espada de Legend of Zelda como un arma real. Sin embargo, admitió que podría haberse percibido como una amenaza.

«Tenemos tolerancia cero con las apariciones públicas con cuchillas, y Bray no estaba de acuerdo con esto. Puedes encontrar otros juguetes que no sean cuchillas de 15 centímetros. No tienes que ir por la calle sosteniéndolas delante de ti. Con un poco más de autoconciencia, Bray podría haber evitado por completo el contacto con nosotros» dijo el sargento Spellman, de la unidad de patrulla.

Además de la pena de prisión, se condena a Anthony Bray a pagar 154 libras.

