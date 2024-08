Lo mejor del primer día de Gamescom 2024: Borderlands 4, nuevos Mafia y Dying Light, y mucho más

La inauguración de Gamescom 2024 trajo consigo varios anuncios muy esperados. En la Gamescom Opening Night Live se presentaron. Borderlands 4, Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast y mucho más.

Borderlands 4

Uno de los primeros presentó Borderlands 4el nuevo juego principal de la serie. El tráiler no cuenta mucho, pero más tarde se supo que el juego no tendrá lugar en Pandora. El juego saldrá a la venta en 2025.

Mafia: The Old Country

El cuarto juego de la serie, Mafia: The Old Country tendrá lugar en Sicilia de principios del siglo XX. Hangar 13 prometió actuación de voz auténtica para una inmersión total y traerá «de vuelta a las raíces de lo que los fans aman de la franquicia Mafia». El editor 2K dice que Mafia: The Old Country saldrá en 2025, con más detalles que se anunciarán en diciembre de 2024.

Dying Light: The Beast

La historia, que originalmente se desarrolló como DLC, se convertirá en un juego independiente Dying Light: La Bestia presenta el regreso de Kyle Crane tras 13 años de experimentación. Techland dice que se tardará 20 horas en jugarlo, se desconoce la fecha de lanzamiento. Los propietarios de Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition obtendrán The Beast gratis.

Indiana Jones and the Great Circle

El nuevo juego de Indiana Jones de MachineGames estará ambientado entre las películas, entre los acontecimientos de «En busca del arca perdida» y «La última cruzada» Indiana Jones and the Great Circle saldrá a la venta en Xbox X|S y PC el 9 de diciembre de 2024, y en PlayStation 5 en la primavera de 2025.

Dune: Awakening

Funcom presentó Tráiler de juego de Dune: Awakening sobre supervivencia en el desierto y gestión de gremios. El juego saldrá a la venta en PC a principios de 2025 y llegará a consolas más adelante. Más información en el Dune: Awakening Direct del 29 de agosto.

Civilization 7 Firaxis Games ha mostrado Estrategia de juego de Civilization 7. El juego saldrá a la venta el 11 de febrero de 2025. Los precios de Civilisation 7 ya están disponibles en Steam, y no son buenos. El lanzamiento tendrá lugar en las principales plataformas, incluida Nintendo Switch, y no solo en las últimas consolas. Los amos de Albión de Peter Molyneux

El autor de Fable ha prometido un nuevo juego ambientado en Albion, pero no es la misma Albion que en Fable, porque Peter no tiene los derechos sobre ella. A pesar del interesante trailer, sólo podemos esperar que la famosa promesa Peter Molyneux terminará Masters of Albion después de todoque aún no tiene fecha de lanzamiento. Molyneux concedió una entrevista a los periodistas y actuó en el escenario de la Gamescom Opening Night Live.

Lost Records: Bloom & Rage

El juego de los creadores de Life is Strange ha recibido no una, sino dos fechas de lanzamiento a la vez. Lost Records Quest: Bloom & Rage Tape 1 estará disponible el 18 de febrero, y Tape 2 — el 18 de marzo de 2025 en PC, Xbox Series X y PS5.

Batman: Arkham Shadow

Y así se ha anunciado el nuevo Arkham, aunque para VR y en exclusiva para Meta Quest 3. A pesar de esta limitación, el juego tiene buena pinta Eventos Batman: Arkham Shadow está ambientado entre Arkham Origins 2013 y Arkham Asylum. El juego saldrá a la venta en octubre de 2024.

Path of Exile 2

El segundo juego de Path of Exile entrará en acceso anticipado el 15 de noviembre. El ARPG se esperaba originalmente para 2022 y se ha pospuesto varias veces. Path of Exile 2 completo saldrá en PC, PS5 y Xbox Series X/S.

Monster Hunter Wilds

El nuevo tráiler de Monster Hunter Wilds muestra una batalla contra la araña gigante Lala Barina, el Ray Daw volador, otros monstruos y revela algunos detalles de la jugabilidad. Se espera que Monster Hunter Wilds salga a la venta a principios de 2025.

Marvel Rivals

El Capitán América y el Soldado de Invierno se han unido al juego de Marvel. El shooter-slasher de superhéroes Marvel Rivals se lanzará el 6 de diciembre de 2024

Diablo 4: Vessel of Hatred

Diablo 4 recibirá el pack de expansión Vessel of Hatred el 8 de octubre de 2024. El DLC trae mercenarios de vuelta al juego, incluyendo un demonio de la vida real. También habrá una nueva mazmorra PvE cooperativa para asaltar y «mazmorras multicapa».

Starfield: Shattered Space

El DLC Starfield añadirá transporte al juego — vagar por planetas vacíos no será tan aburrido. El DLC Shattered Space también añadirá la historia de la búsqueda de un tesoro en el planeta de la casa Va’ruun entre los cultistas. Podrás jugar a todo esto a partir del 30 de septiembre.

Juego de la serie antológica «Nivel secreto» de Amazon

Amazon Prime Video ha introducido serie de animación «Nivel secreto». De los 15 episodios, cada uno representará un juego conocido (tanto los que ya han salido como los que saldrán). Entre los títulos están God of War, Warhammer 40K, New World: Aeternum, The Outer Worlds 2. Estará dirigida por «Secret Level» Love, Death and Robots» Tim Miller y su Blur Studio, así que debería ser interesante. La serie se estrenará el 10 de diciembre de 2024.