Los desarrolladores insinúan Borderlands 4 pese al fracaso de la película, mientras la tercera parte de «cobra vida en Steam

A pesar de las enormes pérdidas ocasionadas por la adaptación cinematográfica de Borderlands, Randy Pitchford, CEO de Gearbox, asegura que la compañía no abandona la franquicia y que pronto podría anunciar la cuarta parte del juego.

La reciente adaptación cinematográfica de Borderlands sufrió una aplastante derrota en taquilla, perdiendo 100 millones de dólares. Los críticos criticaron la película y la calificaron de «un desastre» y «poco inspirada». La película recibió una calificación de cero en el agregador de críticas Rotten Tomatoes inmediatamente después de su estreno.

Debido al fracaso en la gran pantalla, los creadores de la franquicia decidieron centrarse en lo que más valoran los fans — los videojuegos Randy Pitchford insinuó las emocionantes perspectivas de Borderlands 4 utilizando un juego de palabras en inglés: «four» (cuatro) en lugar de «for» (para). Esta alusión no tan sutil suscitó acaloradas discusiones entre los fans de la serie.

So what you’re saying is: You like what my friends and I do with our Borderlands video games even more than you like what some of the biggest and best cast and crew of film makers on the planet have done. I’m super flattered! We’re working extra hard four you on what’s next….

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) August 10, 2024