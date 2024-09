Los músicos de Heaven 17 rechazaron un tema para GTA 6 por la escasa remuneración ofrecida por Rockstar

Rockstar ofreció incluir la canción Temptation de Heaven 17 en la banda sonora de GTA 6. Los músicos estaban contentos, pero «enviaron» a la empresa al ver la cantidad.

Los juegos Grand Theft Auto son extremadamente populares en Estados Unidos y en todo el mundo. Sólo GTA 5 logró vender más de 200 millones de copias. Es uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, y sus editores podrían ser generosos, sobre todo cuando se trata de una banda bastante famosa y antigua. La canción Temptation se publicó en 1983 y fue un éxito.

En el primero de sus artículos sobre X, el músico y compositor Martin Wehr escribe que Rockstar le ofreció incluir la canción en el juego. Le hizo mucha ilusión, sobre todo porque iba a costar mucho dinero:

«Hace poco, mis editores se pusieron en contacto conmigo en nombre de Rockstar Games para hablarme de la posibilidad de utilizar Temptation en el nuevo juego Grand Theft Auto 6. Naturalmente, entusiasmado por las inmensas riquezas que estaban a punto de llegar a mis manos, me desplacé hasta el final del correo electrónico para averiguar qué me ofrecían…»

Ver calmó sus emociones y leyó la carta hasta el final. En el segundo mensaje, escribe:

IT WAS $7500 – for a buyout of any future royalties from the game – forever…

To put this in context, Grand Theft Auto 6 grossed, wait for it…

$8.6 BILLION

Ah, but think of the exposure…

Go fuck yourself

— Martyn Ware 🦉 (@martynware) September 7, 2024