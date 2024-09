Los promotores hicieron deliberadamente a Eloy «feo» en Horizon Forbidden West, — insider

Los desarrolladores de Guerrilla Games han cambiado deliberadamente el aspecto de la protagonista Eloy en Horizon Forbidden West, haciéndola menos atractiva. Así lo ha comunicado una persona con información privilegiada en Twitter.

La serie de juegos Horizon ha ganado popularidad por sus impresionantes gráficos y su fascinante argumento. Sin embargo, los fans han criticado el aspecto de Eloy en la segunda entrega de la franquicia — Horizon Forbidden West. Muchos jugadores dejaron críticas negativas por este aspecto.

La información sobre el cambio deliberado en la apariencia de Eloy fue publicada por un usuario de Twitter bajo el sobrenombre de Mangalawyer. Según Tech4gamers, esta cuenta tiene fama de ser una fuente fiable que ya ha comunicado anteriormente información fidedigna sobre otros proyectos de juego.

It’s rare for developers to reach out as whistleblowers, but some from Guerrilla Games did after I questioned Aloy’s face. A senior cinematic team member confirmed to a developer that Aloy was deliberately altered to look less pretty in Forbidden West.

