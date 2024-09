Presentación de Death Stranding 2: nuevos vídeos, chaquetas de 1700 dólares y una fecha de lanzamiento que Kojima no dirá

Como parte de una presentación de 90 minutos en el Tokyo Game Show, Hideo Kojima desveló casi ocho minutos de imágenes nunca vistas del próximo juego Death Stranding 2: On the Beach.

Más tarde, Kojima Productions subió las versiones en inglés de los clips a X Twitter. El juego parece sorprendentemente realista en los vídeos. La primera escena lleva a los jugadores a bordo de un submarino, donde Sam Porter Bridges (Norman Reedus) y Frazzle (Lea Seydoux) se dirigen al puente de la nave. La trama del vídeo parece acercarse al principio del juego.

Resulta que el barco se llama DHV Magellan, y Frazzle observa: «Siempre es así cuando el DHV Magellan está en movimiento». No está claro si «tan» significa que todo está cubierto de baba y la gente tiene la piel gris azulada. Sam conoce al personaje del «director de Mad Max» George Miller, Tharman, que es presentado por Frazzle como un médico y geofísico que también pilota el barco. También se revela que «Magellan» es en realidad subterráneo, no submarino. Sam tiene su primer encuentro con esa estrafalaria marioneta animada que a todos nos encantó en el tráiler anterior. El Sr. Marioneta solía ser un hombre, su nombre es Dollman.

En el siguiente clip, todos vuelven a su color habitual, Sam se ve envuelto en una conversación entre Tumorrow (Elle Fanning) y un nuevo personaje, la embarazada Rainie, interpretada por la actriz japonesa Shiori Kutsuna. Rainey, que está embarazada, le explica a Tumorrow de dónde vienen los niños, ya que Tomorrow procede de otra dimensión en la que «nadie daba a luz a los niños, simplemente se quedaban en el vientre de sus» madres.

En el tercer anuncio se ve al director de «Drive» Nicholas Winding Refn retomar el papel de Hartman, un hombre que sufre un infarto y muere cada 21 minutos antes de ser reanimado por un desfibrilador automático. Hartman tiene ahora unas gafas con forma de corazón y un exoesqueleto. Ahora puede soportar infartos estando de pie. «Gracias a esta unidad de apoyo, — declara Hartman mientras hace poses que desafían la gravedad, — puedo estar de pie en cualquier momento, en cualquier lugar, sin preocupaciones».

El cuarto vídeo demuestra el modo fotográfico de Death Stranding 2 mientras Sam hace fotos a Fraggle, Rainey y Tumorrow — se ríen, bailan y posan de diversas formas a lo largo de «Magellanic». #TGS2024

El último clip — es un número musical con Dollman bailando junto a copias de sí mismo y del músico pop japonés Daichi Miura la nueva canción de este último «Horizon Dreamer».

Hideo Kojima afirma que ya conoce la fecha de lanzamiento del juego, pero que aún no se anunciará al público:

«No he dado una fecha de lanzamiento hoy, pero la fecha de lanzamiento ya está determinada y estoy trabajando en ella ahora, preparándome para ello… Como estamos hablando de 2025, el juego saldrá el año que viene, así que lo anunciaremos en algún momento del año que viene. Pero debido a algunas circunstancias imprevistas, no podemos anunciarlo hoy».

Kojima también ha dicho que se están preparando varias adaptaciones de Death Stranding, incluido un largometraje, anunciado en diciembre de 2023.

«Hay varios proyectos de adaptación de Death Stranding en marcha, pero he escrito otra historia que está destinada a ser una película. Pero no tengo tiempo para dirigirla, así que no lo haré».

Parece que el creador ha decidido ganar dinero rápidamente. Kojima Productions ha anunciado una colaboración con la marca de ropa Acronym para vender chaquetas inspiradas en Death Stranding 2: On the Beach. Las prendas negras y naranjas son preciosas, pero cuestan 1.540 euros (más de 1.700 dólares). Sin embargo, no hay que preocuparse por el precio — las chaquetas de edición limitada ya se han agotado.

Death Stranding 2 fue anunciado en diciembre de 2022 en The Game Awards, donde se mostró su tráiler. El vídeo confirmó el regreso de Norman Reedus, Lea Seydoux, y también mostró a otros actores Si el autor de la noticia ha confundido algo con las descripciones dadas por otros, por favor, háganoslo saber.

