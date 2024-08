Regreso a la Tierra Media: Embracer Group está desarrollando activamente nuevos juegos «El Señor de los Anillos»

Grupo Embracer, titular de los derechos sobre «El Señor de los Anillos», ha anunciado el desarrollo de varios juegos nuevos basados en el universo Tolkien.

«Estamos probando y prototipando activamente varios conceptos de juego nuevos, explorando una amplia gama de mecánicas de juego inmersivas y auténticas en el mundo de la Tierra Media. Creemos que un compromiso profundo y temprano con la comunidad es clave para crear experiencias que realmente resuenen», — escribió Grupo Embracer en el informe financiero.

Uno de los proyectos en los que está trabajando Embracer es un nuevo juego MMO en el universo de la Tierra Media, que se está desarrollando en colaboración con Amazon Games. Además, este año saldrá a la venta Tales of the Shire, que promete un ambiente acogedor. Lee Hinchard, responsable del departamento «El Señor de los Anillos» de Embracer, ha expresado anteriormente su esperanza en el renacimiento de los juegos basados en esta franquicia.

A lo largo de los años, la franquicia ha creado muchos juegos de culto basados en el «Señor de los Anillos». Los primeros juegos basados en las películas fueron especialmente bien recibidos, así como los más recientes Shadow of Mordor y Shadow of War. Lego El Señor de los Anillos y Lego El Hobbit se han hecho populares entre el público más joven.

Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron éxito. El juego The Lord of the Rings: Gollumque salió a la venta en 2023, recibió muy poca aceptación por parte de la crítica. Tras ello, Daedalic Entertainment canceló el siguiente juego previsto tras «El Señor de los Anillos» y anunciado dejar de desarrollar juegos.

Además de los videojuegos, Embracer colabora con Warner Bros. Pictures y New Line Cinema en varias películas de próxima aparición. Entre ellas se encuentran — «A la caza de Golum», que dirigirá Andy Serkis, conocido por su papel de Gollum en la trilogía original de Peter Jackson.

Fuente: Gamespot