S.T.A.L.K.E.R. 2 se lanzará sin rastreo de hardware, el soporte oficial para mods y multijugador — se añadirá más adelante.

S.T.A.L.K.E.R. 2 saldrá finalmente a la venta el 20 de noviembre, pero no contará con todas las características técnicas y de juego que aparecerán más adelante.

El equipo de desarrollo de GSC Game World está aprovechando al máximo Lanzamiento de S.T.A.L.K.E.R. 2. Más adelante, la empresa tiene previsto actualizar y DLC argumental anunciado. Además, el juego no recibirá tres modos importantes hasta después del lanzamiento. Es poco probable que uno de ellos, el trazado de rayos por hardware, aparezca el 20 de noviembre. Alessio Palumbo de Wccftech Slava Lukyanenko, productor principal de S.T.A.L.K.E.R. 2.

Otras dos características que aparecerán en S.T.A.L.K.E.R. 2 tras el lanzamiento son las modificaciones multiplataforma y el multijugador. Lukyanenko y el especialista en relaciones públicas Zakhar Bocharov hablaron en detalle de las modificaciones:

«S.T.A.L.K.E.R. — es una franquicia muy conocida no solo por los juegos, sino también por el apoyo de la comunidad de modding que ha florecido en los últimos 15 años, y no queremos renunciar a esa gente. Así que, después del lanzamiento, no puedo decir cuándo exactamente, pero queremos hacerlo lo más cerca posible de la fecha de lanzamiento, tendremos soporte oficial para mods. Para el año que viene estamos preparando iniciativas nuevas e interesantes. Queremos dar soporte tanto a PC como a móviles, y la consola»», dice Slava Lukyanenko.

«Sí, de hecho ya les damos soporte con Mod.io en la trilogía original. No puedo confirmar si va a ser Mod.io u otra cosa para STALKER 2. Pero la cosa es que la escena del modding es un poco como el Salvaje Oeste ahora mismo, donde tienes que subir archivos, reemplazar archivos, etc. Así que queremos estructurarlo. En el mercado hay algunas formas de estructurarlo: Steamworks, Mod.io y otros. Estamos investigando, estamos trabajando en ello y queremos hacerlo lo más cerca posible del lanzamiento. No podemos garantizar que sea en el momento del lanzamiento, pero estamos haciendo todo lo posible para hacerlo a tiempo,» dice Zakhar Bocharov.