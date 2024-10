S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone para Nintendo Switch saldrá antes — los desarrolladores mostraron gameplay

En agosto se informó de que la trilogía S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone saldría a la venta en la consola Nintendo Switch. El lanzamiento estaba previsto para finales de noviembre, pero se producirá mucho antes.

La reedición de la clásica trilogía de juegos formada por «Shadow of Chernobyl», «Clear Sky» y «Pripyat Scream» llegará a Nintendo Switch el 31 de octubre. Incluye ya disponible en otras plataformas.

«Estas versiones de juegos clásicos se han optimizado por completo para Nintendo Switch, incluyendo, entre otras cosas, un sistema de disparo adaptado con retícula giroscópica, interfaz y controles táctiles, efectos visuales mejorados y compatibilidad total con los modos portátil y TV».

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone en Nintendo Switch

costará 39,99 dólares o 39,99 euros. Cada juego puede adquirirse por separado por 19,99 $ o 19,99 €. En algunos mercados se aplicarán precios regionales. GSC Game World ha desarrollado la versión para Nintendo junto con MATABOO. Los desarrolladores han mostrado un breve vídeo de demostración del juego en Switch.

Recapitulando, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl saldrá a la venta el 20 de noviembre. Anteriormente, el lanzamiento de Legends of the Zone en Nintendo Switch también estaba vinculado a esta fecha.

Fuente: GSC