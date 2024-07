Si quieres jugar a la Playstation — vete a la cárcel. La ciudad de Nueva York gastó 59.000 dólares en consolas y juegos para clientes «.

Si no tienes dinero para juegos, una consola o un ordenador, una de las opciones es ir a la cárcel de Nueva York — tienen todo lo que necesitas. Como se supo The New York Post el departamento correccional de la ciudad gastó 59.260 dólares del dinero de los contribuyentes en nuevas Playstation 4 y 5 juegos para los reclusos.

«Hay indigentes que no tienen nada, pero si vas a la cárcel, lo tendrás todo — ¡gastamos 59.000 dólares en videojuegos!», — dijo uno de los agentes con 15 años de experiencia.

Una enorme suma que, según los registros de la ciudad, se utilizó para comprar 1.247 juegos, incluidas docenas de copias de sangrientos juegos de lucha como Mortal Kombat 1 y Street Fighter 6, así como Madden NFL y NBA 2K24.

A lo largo de la semana, grupos de presos se reúnen por turnos en la sala de recreo para jugar a los juegos. Según el funcionario, el acceso a las consolas evita que los presos se peleen y se salten las normas. El método es especialmente eficaz con los delincuentes más jóvenes.

«No te portes mal esta semana y te daremos acceso a una Playstation o Xbox», — dicen en la cárcel.

Pero la agencia ha sido criticada por malgastar el dinero de los contribuyentes en el bienestar de los delincuentes. Algunos lo califican de incentivo para volver a la cárcel por cometer un delito.

«Les enseñamos a sentirse más criminales privilegiados,» criticó el programa Celestino Monclova, ex funcionario del correccional de Rikers.

Señaló que el acceso de los presos a los videojuegos y a otros privilegios especiales está contribuyendo a un repunte de la delincuencia en toda la ciudad.

«Las personas que salen en libertad… demuestran el mismo comportamiento [problemático] con el que prosperaron en prisión,» dijo.

Benny Boschio, presidente de la Asociación Benévola de Funcionarios Penitenciarios, acusó a la agencia de gastar dinero en juegos para tramposos en lugar de en necesidades básicas como un aire acondicionado adecuado para los reclusos y el personal penitenciario durante la reciente ola de calor.

«Sin duda, si tienen dinero suficiente para videojuegos, deberían tenerlo para garantizar que nuestro personal se mantenga sano y cómodo durante condiciones meteorológicas extremas», — se indigna el responsable del sindicato.