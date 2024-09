StarCraft: Remastered y StarCraft 2 Campaign Collection se añadirán al catálogo de Game Pass en noviembre

Phil Spencer anunciadoha anunciado que el 5 de noviembre, los suscriptores de PC Game Pass y Game Pass Ultimate tendrán acceso a StarCraft: Remastered y StarCraft 2: Campaign Collection.

StarCraft: Remastered — es una versión actualizada del legendario juego de estrategia de Blizzard que salió a la venta en 1998. La reedición salió a la venta en agosto de 2017 y contiene el pack de expansión Brood War.

StarCraft 2: Campaign Collection ofrece a los jugadores más de 70 misiones de las tres partes de la trilogía: Wings of Liberty, Heart of the Swarm y Legacy of the Void. La colección también incluye el pack de expansión Nova Covert Ops.

StarCraft es una emblemática serie de estrategia en tiempo real ambientada en el lejano futuro del sector Koprulu. La historia se centra en el enfrentamiento entre tres razas únicas: los humanos Terran, un enjambre de Zerg y los Protoss de alta tecnología. Cada facción tiene sus propias unidades y tácticas únicas, lo que proporciona profundidad de juego y una gran variedad de estrategias. Gracias a su dinámica de juego, su fascinante universo y su intenso argumento, StarCraft se ha convertido en una referencia en el género de los RTS.

