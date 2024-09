Steven Spielberg adora los juegos de ordenador, pero los gamepads son tabú para él

El legendario director Steven Spielberg resultó ser un ávido jugador que prefiere los juegos de ordenador y no puede jugar con mando. Así se lo contó su hijo.

La pasión de Spielberg por los videojuegos comenzó a principios de los años ochenta. Por aquel entonces, hablaba de la gratificación instantánea que le proporcionaban juegos como Donkey Kong y Tempest.

El hijo del director, Max Spielberg, que trabaja en la industria del videojuego, recientemente revelado detalles sobre las preferencias de juego de su padre. Según él, fue Stephen quien le inculcó el amor por los videojuegos.

«Juega, es un ávido jugador de PC, y ese es nuestro punto de conexión», — compartió Max.

Spielberg es especialmente aficionado a los shooters, en particular a la serie Call of Duty. A menudo pide a su hijo que le recomiende nuevos juegos de este género. Curiosamente, el propio director participó en la creación del shooter Medal of Honor (1999), inspirado en el rodaje de Salvar al soldado Ryan».

A pesar de su amor por los juegos con argumento cinematográfico, Spielberg se niega rotundamente a jugar con mando.

«No puedo usar mandos, solo el teclado y el ratón», — cita Max Spielberg.

Steven Spielberg también participó en el desarrollo de LMNO, de Electronic Arts, posteriormente cancelado, y contribuyó a la creación de Bloom Blox para Nintendo Wii, lanzado en 2008. Además, su idea sirvió de base para el juego de aventuras The Dig que aún está disponible en Steam.

Fuente: Techspot