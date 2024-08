The Witcher 3: Wild Hunt se lanza con procesador RISC-V — Los FPS son bajos, pero todo funciona

Hemos conseguido ejecutar The Witcher 3: Wild Hunt en un procesador RISC-V gracias al entorno Box64 para Linux. La tasa de imágenes por segundo es baja, pero el juego es totalmente funcional.

La arquitectura de procesador RISC-V, libre y de código abierto, se encuentra en una fase más temprana de desarrollo e implementación que ARM o x86/x64. Sin embargo, los desarrolladores de un entorno para ejecutar aplicaciones Windows en Linux Box86/Box64 Aún así conseguí ejecutar un juego AAA en un ordenador RISC-V.

Para ejecutar The Witcher 3: Wild Hunt Además de Box64, se utilizaron Wine y DXVK para emular las instrucciones. Los desarrolladores han compilado un detallado descripción experimento en el blog y subió un vídeo del juego a YouTube.

Por desgracia, The Witcher 3 sólo demuestra 15 FPS en un sistema de este tipo. Pero el lanzamiento en RISC-V no deja de ser un logro técnico y un indicio del posible futuro de la arquitectura de código abierto (Te aconsejo que desactives el clima en los archivos del juego y elimines toda la vegetación, como hice yo para ejecutar The Witcher 3 en una tarjeta gráfica integrada Intel de 2015. — A. R.)

Según los desarrolladores de Box86, los principales problemas para ejecutar The Witcher 3 en RISC-V empiezan con las instrucciones x86_x64. La nueva arquitectura debería ser capaz de sustituir o duplicar estas instrucciones. Se gastan muchos recursos de hardware en «traducción de instrucciones» para RISC-V.

El pasado agosto, los desarrolladores de Box86 consiguieron que juegos 2D como Stardew Valley y World of Goo fueran totalmente jugables en RISC-V. The Witcher 3 requirió la compra de un Milk-V Pioneer, un PC RISC-V de 64 núcleos con ranura PCIe. Fue necesario instalar una tarjeta gráfica AMD Radeon RX 5500 XT.

Fuente: Tom’s Hardware