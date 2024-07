«The Witcher 4 será el juego más avanzado de CD Projekt Red», — desarrollador de la secuela de Cyberpunk 2077

Pawel Sasko, director adjunto de desarrollo de la secuela de Cyberpunk 2077, afirma que The Witcher 4 — «es el proyecto» más avanzado de todos los juegos en los que CD Projekt Red y sus socios están trabajando actualmente.

En su intervención en el podcast Flow Games, Sasco no dio detalles sobre ninguno de los próximos juegos de CD Projekt Red, pero sí compartió un breve vistazo al desarrollo. Dijo que el trabajo en «The Witcher 4» es el que mejor está progresando en este momento.

Sasco confirmó la información de una llamada en mayo con los inversores de CD Projekt. La compañía confirmó entonces sus planes de comenzar la producción de The Witcher 4 este año. Refiriéndose al remake del primer The Witcher, Cyberpunk 2, el spin-off Project Sirius, algo problemático, y la nueva saga de The Witcher, Sasco dijo que The Witcher 4 es «el más perfecto de todos».

Pero CD Projekt sigue hablando de The Witcher 4 no tanto como un juego sino como un concepto interno, y es probable que juegos como Cyberpunk 2, que saldrá después de The Witcher 4, vayan más allá de los límites tecnológicos. Sasco también reiteró que The Witcher 4 está siendo desarrollado por el grueso de la plantilla de CD Projekt: «la mayoría de la gente trabaja en el proyecto Polaris».

Otra pieza interesante de la conversación es que The Molasses Flood, un estudio indie que trabaja en el algo problemático desarrollo de Project Siriu, está trabajando directamente con Sasco en el nuevo estudio de Boston de la compañía que él ayudó a crear. El desarrollador no se unió a CDPR hasta 2021, cuando se fundó el estudio de Boston.