«There was a Sun in the Sky» ─ una novela visual sobre la esperanza y la determinación en tiempos difíciles, creada por desarrolladores ucranianos.

El equipo de desarrolladores ucranianos Forpixie Studio ha publicado el tráiler de debut del juego «Érase una vez un sol en el cielo». Se trata de un cuento de hadas interactivo que combina la mecánica de una novela visual con un pintoresco estilo artístico.

El juego se convertirá en la versión completa del proyecto que obtuvo el quinto puesto en la Ukrainian Visual Novel Jam #4 a principios de 2024. El organizador del evento, Ternox, es el editor de «There Was a Sun in the Sky» y ha anunciado su intención de publicar varias novelas visuales más de los participantes en la jam. Los jugadores también pueden probar una versión temprana del juego.

«There Was a Sun in the Sky» se desarrolla en un mundo postapocalíptico sumido en la oscuridad, donde la última ciudad humana de Svarzhne sobrevive gracias al calor de una estrella atrapada en el faro del pueblo. La vida de los habitantes se ve alterada por un acontecimiento inesperado. De la luz de la estrella aparece de repente una niña confundida que cambiará para siempre el destino de los habitantes de Svarzhnoe…

«Érase una vez el sol» — es una historia de madurez con un estilo visual. Los jugadores podrán sumergirse en la vida de numerosos personajes, moverse por varias ramas narrativas y tomar decisiones que afectan a la trama. There Was a Sun in the Sky «tiene tres finales que serán el resultado de las decisiones del jugador. Los desarrolladores presentan el juego como una historia sobre la esperanza, la aceptación del destino y la determinación en tiempos difíciles llenos de rápidos cambios.

«Cuando el Sol cayó del cielo y el mundo quedó envuelto en la oscuridad y el frío, parecía que no había esperanza para la gente. Pero incluso después de perder su hogar, el Sol no se desvaneció. Cayó en un profundo sueño y siguió brillando. Aunque no tan majestuoso como antes, bastó para que la gente construyera un asentamiento en medio de la nieve eterna, que ahora se ha convertido en la ciudad de Svarzhne. Los habitantes honran y protegen a su pequeño Sol, creándole un nuevo hogar en lo alto de un elegante faro. La historia comienza con un día especial en el que el Sol se despertó para conocer el mundo de nuevo y cambiar sus recuerdos de grandeza celestial por los sueños ordinarios de la infancia,» dice la descripción del proyecto.

El juego «Había un Sol en el cielo» ya tiene Página de Steampero aún no se ha anunciado su fecha de lanzamiento.