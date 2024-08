Tráiler de Commandos: Origins — el legendario juego táctico regresa este año

Kalypso Media ha publicado un tráiler de Commandos: Origins con motivo de la Gamescom 2024. La legendaria serie de juegos tácticos isométricos tendrá su continuación este año.

El tráiler muestra la jugabilidad de la última versión alfa del juego. El juego final puede diferir, pero el juego parece estar terminado y su lanzamiento se acerca…

En Commandos: Origins, el usuario encarnará a Jack O’Hara («Boina Verde») y Francis T. Woolridge (francotirador). Los jugadores guiarán a los personajes por lugares reales de la Segunda Guerra Mundial. Se enfrentarán a emocionantes desafíos en diversos lugares inesperados. Se infiltrarán en bases enemigas en el gélido Ártico, abordarán un submarino alemán por la noche y viajarán por las ardientes arenas del desierto africano.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los personajes originales de la franquicia se unen para crear el famoso grupo Commandos. El primer juego de la serie Commandos: Behind Enemy Lines fue lanzado en 1998 y fue seguido por Commandos: Beyond the Call of Duty en 1999. El segundo y el tercer juego se lanzaron en 2003 y 2006, y sus remasterizaciones en alta definición se publicaron en 2022.

Commandos: Origins promete una historia interesante con más de 10 misiones llenas de experiencias desafiantes. El mundo del juego será detallado y diverso para que los jugadores puedan probar diferentes estrategias. Podrás escabullirte, arrastrarte, conducir vehículos, completar misiones con sigilo o en feroz combate. El juego saldrá a la venta en 2024, pero aún no hay fecha exacta.

Fuente: DSOG