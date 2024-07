Un libro sobre Elden Ring se vende por el precio de un Macbook. ¿Qué tiene de especial?

¿Quién iba a pensar que leer sobre las muertes en un juego costaría más que el propio juego?

Los fans de Elden Ring tendrán la oportunidad de profundizar en el mundo del juego gracias a un nuevo libro sobre su mitología. Tune & Fairweather ha anunciado la publicación de un volumen de 500 páginas «Grace Given: The Mythology of Elden Ring» La mitología de Elden Ring «Grace Given: The Mythology of Elden Ring»).

El libro fue escrito por el popular YouTuber Geoff Truscot, conocido como SmoughTown. Su canal cuenta con más de 230.000 suscriptores y contiene casi 200 vídeos dedicados al lore de los juegos de FromSoftware y otros proyectos conocidos.

La publicación estará decorada con más de 150 ilustraciones de los artistas Shimhaq, MenasLG, Chris Lewis Lee y Elliot Wells. El libro se encuadernará en imitación de cuero blanco antiguo, con portada de seda y estuche de terciopelo.

Los aficionados podrán elegir una de las tres ediciones. La versión básica costará 278 dólares. La edición limitada por 777 $ incluirá además un estuche de madera «Erdtree Arch» (Arco de Erdtree) y estampación dorada en las páginas. La versión más cara, por 1109 $, disponible sólo hasta el 10 de agosto, permitirá al propietario ver su nombre impreso en el libro.

Los pedidos anticipados realizados antes del 10 de agosto garantizan la entrega gratuita y la recepción de las versiones electrónica y de audio del libro cuando salga a la venta. Diez compradores de la edición estándar tendrán la oportunidad de ganar una edición limitada, y los primeros en adquirirla recibirán una impresión artística exclusiva de «Grace of Gold».

Tune & Fairweather tiene un historial de colaboración con los creadores de contenidos de juegos de FromSoftware. Sus trabajos anteriores incluyen libros sobre Dark Souls, Demon’s Souls y Bloodborne.

El lanzamiento de «Grace Given» está previsto para principios de 2025. Los editores prometen que más adelante aparecerán versiones más asequibles del libro. Cabe destacar que la publicación no contendrá información sobre el recién lanzado pack de expansión Shadow of the Erdtree.

Fuente: Windowscentral