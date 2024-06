Una película basada en Elden Ring — FromSoftware no está en contra de hacer una adaptación cinematográfica del juego si «hay socios fuertes».

El director ejecutivo de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, está pensando en la adaptación cinematográfica de Elden Ring, pero duda de que el estudio tenga suficiente experiencia.

«No veo razón para oponerse a otra interpretación o adaptación de Elden Ring, por ejemplo en formato cinematográfico», — dijo El. «Pero no creo que ni yo ni FromSoftware tengamos los conocimientos y habilidades para producir algo en otro medio. Ahí es donde entra en juego un socio muy fuerte».

Elden Ring ha sido un gran éxito desde su lanzamiento en febrero de 2022 — con 25 millones de copias vendidas. El proyecto de FromSoftware y Bandai Namco fue nombrado Juego del Año en los premios D.I.C.E. — Elden Ring recibió galardones similares en The Game Awards 2022 yThe Steam Awards 2022. Incluso un año antes de su lanzamiento, el editor del juego, Bandai Namco, declaró que Elden Ring estaba siendo desarrollado para «otras industrias», y muchos lo tomaron como una pista de una adaptación cinematográfica o televisiva. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ningún anuncio oficial.

«Definitivamente hay interés», — continuó Mizaki, aunque no especificó si hay interés por parte de FromSoftware o si ya se han puesto en contacto con la compañía para un acuerdo cinematográfico.

Como recordatorio, el 21 de junio, el Complemento Elden Ring Shadow of the Erdtree. Sin embargo, a pesar de que el DLC se ha convertido en el mejor en Metacritic y superó el logro de ocho años de The Witcher 3: Blood and Wine, las críticas en Steam fueron mediocres. Las críticas negativas de los usuarios señalan el bajo rendimiento y la excesiva complejidad como principales motivos de insatisfacción.