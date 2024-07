Xbox sube los precios de Game Pass — el precio para los ucranianos aumentará un 20%

Parece que Microsoft ha decidido que nuestras carteras también necesitan una actualización.

Microsoft está preparando cambios significativos en su sistema de suscripción para servicios de juegos. La empresa planos aumentar los precios de Xbox Game Pass Ultimate e introducir una nueva tarifa estándar.

A partir del 12 de septiembre, el precio de Xbox Game Pass Ultimate aumentará en 3 $ hasta los 19,99 $ al mes. Los usuarios de PC Game Pass también experimentarán un aumento de precio — de 9,99 $ a 11,99 $ al mes. Estos cambios afectarán a los abonados de todo el mundo.

La compañía explica la necesidad de aumentar los precios por la incorporación de nuevos juegos al servicio, entre ellos Call of Duty: Black Ops 6 y otros grandes proyectos. Cabe destacar que se trata de la segunda subida de precios en el último año.

Al mismo tiempo, Microsoft presenta una nueva tarifa — Xbox Game Pass Estándar. Costará 14,99 dólares al mes para los nuevos usuarios. La diferencia clave de esta tarifa es la falta de acceso a nuevos juegos el día de su lanzamiento.

Quick and dirty chart by me to display the new Xbox Game Pass structure (subject to correction).

I hope this helps. pic.twitter.com/Qj6CX7i4kG

— Klobrille (@klobrille) July 10, 2024