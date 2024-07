¡Ya puedes jugar! Fortnite ha añadido la opción de «aplastar Cybertruck»…

La cuenta oficial X de Fortnite ha publicado un breve tráiler del Tesla Cybertruck, que se ha añadido al juego. Por cierto, el eslogan de esta temporada de Fortnite es — «Wrecked» («Roto»).

En el tráiler, un pez de Fortnite en un Cybertruck está remolcando un montón de objetos metálicos de gran tamaño. La cadena de remolque se rompe, y la camioneta emprende un viaje muy rápido con un conductor sorprendido. Parece que no habrá problemas con la implementación del coche Tesla en el juego — el modelo no necesitará muchos polígonos.

Pulls ♾️ Catch a ride in the @tesla Cybertruck in Fortnite tomorrow! pic.twitter.com/CA8xuYQreS — Fortnite (@FortniteGame) July 22, 2024

Sólo podemos esperar que un coche con una piel es caro no dejará de funcionar de repente No se deshará cuando saltes una duna en el desierto, no se oxidará ni se apretar los dedos del jugador. El skin es de pago, por lo que hay esperanzas de que funcione a la perfección. Sin embargo, «realismo» en el juego es bastante condicional.

Hay una llamada en la web para «enviar a cualquier usuario de Cybertruck al» aparcamiento. Se llama «deber cívico» y una cuestión de «honor». Pues bien, parece que el juego no va a tener menos Cybertruck haters que en mundo real si no más.

