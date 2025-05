S.T.A.L.K.E.R. 2 recibió el parche 1.4.2 — los mutantes ya no tiemblan y Scar no se atasca en las animaciones

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl recibió el parche 1.4.2, que mejoraba la estabilidad del juego y corregía misiones clave.

El cambio más notable es la reducción de la penetración del blindaje de la munición 9×18. Ahora estas balas harán menos daño a los enemigos blindados. Además, GSC Game World ha corregido un error con el gamepad: cuando la tasa de fotogramas era baja, la sensibilidad de movimiento de la cámara se volvía demasiado lenta. Ahora todo debería funcionar con más fluidez.

El parche también corrige varios errores extraños y molestos. Por ejemplo, los mutantes ya no tiemblan ni se mueven aleatoriamente cuando perciben una amenaza. Además, los objetos ya no se duplican en la barra de acceso rápido y no aparecen en el inventario si no están ahí.

En cuanto a las misiones de historia, recordamos cómo antes los jugadores no podían iniciar el diálogo con el personaje Sagitario en la misión «Relaciones peligrosas» a menos que destruyeran a toda la Guardia. Esto impedía iniciar la siguiente misión, por lo que se eliminó el error.

Entre otras correcciones argumentales:

Scar ya no se queda atascada en la animación tras morir en un combate contra un jefe en la misión «Últimos preparativos».

Sania Ocheret ya no organiza tiroteos con sus propios compañeros en la misión «Frontera».

En «El Último Gilipollas», la puerta del túnel subterráneo del Arco está ahora definitivamente abierta — podría haber permanecido cerrada en el guardado.

Antes de la versión 1.4.2, se publicó un importante parche 1.4.0, que corregía errores de la historia y mejoraba A-Life y los PNJ. En particular, los desarrolladores se eliminó la posibilidad de entrar en la Zona con antelación a través de un camión cisterna. Y la versión 1.4.1 añadió compatibilidad mejorada con mods. Mientras tanto, GSC Game World está preparando el lanzamiento del SDK de modificación oficial para S.T.A.L.K.E.R. 2 y la trilogía Leyendas de la Zona. En primer lugar, habrá una versión beta, que ya está siendo probada por modders experimentados en un modo cerrado.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Fuente: Steam GSC Game World