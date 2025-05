¿Habrá remasterizaciones? Hallados los códigos fuente de Fallout 1 y 2, supuestamente borrados en los años 90

Recientemente, Tim Kane, desarrollador de Fallout, anunció la pérdida del material original del juego, pero el código fuente de Fallout 1 y Fallout 2 resultó estar intacto.

No sólo no se perdió, sino que se encontraba en copias guardadas durante décadas por la programadora y cofundadora de Interplay Rebecca Heineman. Fue ella quien salvó no sólo los legendarios juegos de rol, sino también un montón de otros juegos en los que trabajó en la década de 1990. Anteriormente, Tim Kane dijoSe le ordenó destruir sus copias de todos los archivos de desarrollo e incluso las notas de las reuniones cuando dejó Interplay. Junto con el código fuente, los exclusivos modelos de arcilla para las animaciones en 3D de los personajes de Fallout parecían haberse perdido para siempre. Pero resultó que no todos en el estudio hicieron lo mismo.

En 1993, Heineman montó ella sola una antología de juegos clásicos de Interplay en CD, utilizando sus propias copias de seguridad del código. Un día, pidió el código fuente Wasteland y vio que la caja parecía haber sido atropellada por un camión. Y sólo contenía una parte del código necesario, así que pidió copias a Electronic Arts. Cuando la programadora vio cómo trataba la empresa las copias de seguridad, decidió tomar cartas en el asunto.

«Me propuse hacer fotos de todo y archivarlo en CD-ROM. Cuando dejé Interplay en 1995, tenía copias de todos los juegos que habíamos hecho. Sin excepciones. Cuando hacía MacPlay, que existió incluso después de mi etapa en Interplay, hice fotos de todos los juegos que portábamos. Entre ellos estaban Fallout 1 y 2,» dijo Rebecca Heinemann.

Es decir, guardó Fallout 1 y 2 entre los archivos que copió para MacPlay, la división de ports de Interplay. Sus archivos abarcan tanto los juegos que desarrolló directamente como aquellos en los que participó como programadora. Por ejemplo, con Doom para 3DO, todo fue más fácil que con Wasteland: no tuvo que andar pidiendo el código porque ella misma escribió el port. Por eso más tarde publicó el código en GitHub con el permiso de id Software.

Aún no se sabe qué hará Rebecca Heineman con el código fuente de Fallout. Puede solicitar permiso a Bethesda para publicarlo, pero aún no lo ha hecho. En caso de que Bethesda acceda — los aficionados podrán mirar bajo el capó de dos RPG de culto. Y si Todd Howard ve en esto una oportunidad volver a vendernos un juego que está lejos de su primera década quizá haya remasterizaciones.

Fuente: VideoGamer