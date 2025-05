La trilogía S.T.A.L.K.E.R. ha sido clasificada para PS5 y Xbox Series — Próxima actualización next-gen

La trilogía S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone ha recibido una calificación por edades para PS5 y Xbox Series X/S, lo que deja entrever el inminente lanzamiento de una versión actualizada de los juegos clásicos.

La colección, que incluye «Shadow of Chernobyl», «Clear Sky», y «Call of Pripyat», ya estaba disponible en PS4 y Xbox One. Pero ahora también se está preparando para la actual generación de descodificadores. Toda la trilogía está clasificada para mayores de 18 años debido a la violencia, los elementos perturbadores y la representación del consumo de alcohol y tabaco.

Ya en abril, GSC Game World confirmó que estaban trabajando en una actualización Next-Gen de la trilogía — así se mencionaba en su hoja de ruta para el segundo trimestre de 2025. Los desarrolladores prometieron gráficos mejorados, mayor rendimiento y nuevas características técnicas diseñadas para la potencia de las plataformas modernas. Aún no hay fecha exacta de lanzamiento, pero la aparición de una clasificación por edades puede considerarse una señal de que el lanzamiento no está lejos.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — es una colección de tres juegos de culto del estudio ucraniano GSC Game World. Todos ellos se convirtieron en su momento en leyendas en PC, y ahora tienen la oportunidad de volver a la vida de los fans de la serie, pero con actualizaciones técnicas para PS5 y Xbox Series.

PS5 + Xbox Series versions of the S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy games were just rated in Taiwan. The PS4 and Xbox One versions have been rated since March 2024.

GSC previously said an upgrade was planned with graphical + performance improvements, + other features. pic.twitter.com/BHyxX0YmJl

— Gematsu (@gematsu) May 6, 2025