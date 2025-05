La trilogía S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition ha recibido el parche 1.0.1. — Correcciones técnicas y promesa de trabajo continuado.

GSC Game World ha publicado el primer parche para S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. El parche 1.0.1. corrige problemas técnicos y promete «mejoras».

Además de quejas de los jugadores de las marismas del norte por la falta de rusos y algunos cambios visuales en el juego (en particular, la sustancia marrón en la cabeza de Lenin), la trilogía de remasterizaciones de los juegos clásicos de S.T.A.L.K.E.R. recibió quejas sobre el estado técnico. GSC publicó correcciones rápidas para los cuelgues y algunos otros problemas del juego.

«Hemos tenido en cuenta tus comentarios y estamos trabajando activamente para mejorar la Extended Edition. Gracias por compartir tus opiniones sobre STALKER: Legends of the Zone Trilogy, nos ayuda en nuestro objetivo de mejorar la experiencia de juego».

La lista de correcciones es corta, pero obviamente son muchas:

Los juegos no se bloquearán cuando se ejecuten en hardware «no compatible» y mostrarán un mensaje claro (actualmente sólo en inglés) de que la tarjeta de vídeo no cumple los requisitos mínimos del sistema

Se han corregido varios de los bloqueos más comunes en PC, Xbox y PlayStation

Se ha corregido un problema al guardar el juego en determinadas localizaciones

Se han solucionado problemas al guardar la configuración

Se han solucionado problemas de falta de geometría en varios niveles

Por otra parte, los desarrolladores prometen seguir trabajando en la reedición. Es probable que pronto aparezcan nuevos parches. Por el momento S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition disponible en Steam por 830₴, y los poseedores de los originales recibieron las remasterizaciones gratuitamente. Para quienes compraron los juegos pero no tienen un PC de juegos, la trilogía está disponible en el servicio en la nube NVIDIA GeForce NOW.

Fuentes: Steam, X