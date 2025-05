La trilogía S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition ha recibido el parche 1.0.2. — corrige gráficos y controles en PC.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition ha recibido el parche 1.0.2 — esta vez solucionando problemas de control y fallos visuales.

Los desarrolladores de GSC Game World han lanzado la segunda actualización para la edición mejorada de la trilogía clásica. La lista de cambios muestra que la mayor atención se ha prestado a los fallos gráficos, concretamente en el parche 1.0.2:

GSC advierte de que estas correcciones no se activan por sí solas. Para que los ajustes gráficos actualizados funcionen, tienes que ir a Ajustes y poner los gráficos en «Medio». Después, devuélvelos a «Máximo», haz clic en «Aplicar» y reinicia el juego.

Patch 1.0.2 for S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition is now live ☢️

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) May 26, 2025