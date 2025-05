WizKids creado «fumador» Baldur’s Gate 3 — figuras tan malo que el lote es retirado del mercado

WizKids creó un lote de figuras coleccionables de Baldur’s Gate 3, pero les salió mal. Las figuras no eran tan repugnantes sólo desde una distancia de 50 metros.

La línea de figuras con licencia causó indignación entre los fans porque tenían un aspecto desastrosamente malo. Los usuarios empezaron inmediatamente a burlarse de que incluso Temu o Aliexpress tuvieran que esforzarse más para vender un producto tan terrible. La ola de odio comenzó con una publicación del usuario X de Twitter bajo el alias HighLODLar — después de eso, el «jackalope express» era imparable.

«Mi sobrino de cinco años probablemente lo haría mejor que», — reza el tuit.

pic.twitter.com/pKkkroQrWt — Gale-LOD 😏 (@HighLODLar) May 13, 2025

Sin embargo, la responsabilidad recae en WizKids, que produjo las figuras. La empresa no lo dudó y se disculpó rápidamente por el incidente. Y lo curioso es que WizKids no quiere que se le devuelva este «tesoro» — 50 dólares.

«WizKids pide disculpas por la decepción causada por el set de figuras D&D Icons of the Realms: BG3 Character Boxed Set. Estamos reembolsando el precio completo — no hay necesidad de devolver el producto», dijo la compañía.

Los clientes insatisfechos recibirán una compensación y podrán conservar las cifras, para satisfacer las necesidades diarias de kringle . Además, el fabricante ha eliminado por completo la línea de la tienda oficial: la página del producto muestra un error 404.

Pero Internet se acuerda de todos los falsos. En los comentarios, los usuarios no se contuvieron: alguien bromeó diciendo que: «Mi madre compraba unas parecidas en el mercado cuando yo era pequeño». Algunos compararon las figuras con falsificaciones radiactivas de AliExpress, y un comentarista escribió: «Cuando pedí comprar figuritas, pero mi madre dijo que tenemos figuritas en casa». Algunos no se sorprendieron en absoluto al ver el resultado: «Si esperabas otra cosa, es que aún no has visto las miniaturas de WizKids». Otros simplemente lo calificaron de «tontería» y (ni siquiera o) «completa basura».

A pesar de que Larian Studio está trabajando en Baldur’s Gate 3, los derechos de licencia de la mercancía pertenecen a Hasbro. Fueron ellos quienes firmaron un acuerdo con WizKids, por lo que es inapropiado culpar a los desarrolladores del juego. Sin embargo, Hasbro no controló demasiado el proceso.

Sin embargo, la versión oficial de Baldur’s Gate 3 sigue manteniendo la calidad y la ha publicado recientemente un parche final a gran escala. No hay que esperar DLC o una mayor expansión de la jugabilidad por parte de los desarrolladores porque hacer adiciones es «aburrido» una tarea. Para ello, los jugadores han recibido apoyo oficial para mods — así que ya se les ocurrirá algo.

Fuente: Vice