Обзор ноутбука Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6

Компания Xiaomi хорошо зарекомендовала себя в сегменте ультрабуков и теперь вышла на рынок среднеформатных моделей. Первый 15,6-дюймовый ноутбук компании примечателен не только размерами и дизайном, но и тем, что оснащен восьмым поколением процессоров Intel Core и дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce MX150. Подробнее об этом, а также других аспектах Mi Notebook Pro 15.6 мы расскажем в обзоре.

Ноутбук предоставлен Xiaomi.ua

Ноутбуки, ультрабуки на Линейка Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 Моделей в линейке: 3 Диапазон цен: 30 390 − 41 586 грн

Комплектация

Ноутбук поставляется в аккуратной и качественной картонной коробке, очень схожей с упаковкой ноутбуков Apple. Внутри, помимо лэптопа, лежит компактный адаптер питания с мощностью 65 Вт/ч и кабель с разъемом USB Type-C с каждой стороны. Зарядное устройство очень компактное, но вилка требует использования переходника.

Дизайн

Сходство с MacBook не заканчивается на упаковке. Первый раз увидев вживую Mi Notebook Pro понимаешь, что для полноты сходства ему не хватает только яблока на крышке. В продаже пока доступен только один цвет — Space Gray темно-серый.

Однако, через некоторое время использования начинаешь воспринимать ноутбук Xiaomi не как копию, а вполне самостоятельный продукт выполненный в традиционном для компании минимализме. Порой даже трудно сказать, кто является производителем ноутбука благодаря минимуму логотипов, особенно с внешней стороны.

Ноутбук получился изящным и компактным, как для 15,6-дюймовой модели. Толщина корпуса составляет 19,5 мм. Корпус выполнен из алюминия, приятно холодящего руку. К сожалению, нижние грани довольно острые и быстро теряют товарный вид при регулярном использовании. В остальном, корпус практичный и не собирает на себе отпечатки пальцев. Общее качество сборки отличное, ноутбук ощущается монолитным, как в закрытом виде, так и каждая его часть по отдельности.

Разъемы

На правой грани расположен кардридер и два порта Type-C, один из них используется для зарядки, и оба порта могут быть использованы для подключения мониторов. На правой грани два полноразмерных USB 3.0, HDMI и разъем для наушников.

Клавиатура и тачпад

Раскрыв ноутбук, а его можно раскрыть одной рукой, первое на что обращаешь внимание — размер тачпада. Он довольно большой, как для Windows-ноутбука и его диагональ составляет 6 дюймов. Тачпад прикрыт стеклом, благодаря чему пальцы по нему скользят очень легко. Впечатление немного портит вписанный в него сканер отпечатка пальца, на который периодически наталкиваешься пальцем.

Клавиатура оставила неоднозначные впечатления. К счастью, в Xiaomi решили использовать вариант без цифрового блока, благодаря чему все клавиши стандартного размера, а сама клавиатура расположена по центру корпуса. Клавиши обладают коротким ходом — 1,5 мм, что делает нажатие не очень информативным. К этому привыкаешь, но выработка привычки потребует времени.

В основной блок клавиш вписана кнопка выключения, несмотря на это ложных нажатий не возникало, более того, для ее нажатия нужно приложить усилие побольше, чем для других клавиш. Присутствует подсветка с одной градацией яркости.

Дисплей

Экран ноутбука — одно из его главных достоинств. В Mi Notebook Pro использована IPS-матрица с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920х1080. Экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, что придает дисплейному блоку дополнительной жесткости. Рамки вокруг дисплея не рекордно тонкие, но их толщина не кажется большой.

Замеренный уровень максимальной яркости составил 255 кд/м², а минимальной — 19. С учетом глянцевого дисплея, максимального уровня достаточно почти всегда, кроме условий прямой засветки. А вот минимальной яркости порой многовато, особенно в темноте. Контрастность — 1:1666. Цветовая температура немного не дотянула до эталонных 6500К и составляет примерно 6100К.

В палитре есть небольшой сдвиг в сторону зеленых и красных оттенков, что делает картинку визуально «теплой». В целом, дисплей понравился, углы обзора у него максимальные, контрастность отличная, засветы минимальные.

Оснащение

В продаже доступно три конфигурации этой модели. У нас — младшая версия, оснащенная процессором Intel Core i5-8250U, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD на 256 ГБ с интерфейсом PCI Express. В других конфигурациях будет процессор Core i7-8550U и на выбор 8 или 16 ГБ оперативной памяти.

Процессор Intel Core i5-8250U оснащен 4 вычислительными ядрами, поддерживает Hyper Threading и работает на тактовой частоте 1,6 ГГц. Максимальная частота в режиме Turbo Boost может достигать 3,4 ГГц. При этом TDP чипа — всего 15 Вт. По сравнению с предшественником i5-7300HQ, оснащенного 4 ядрами без HT, производительность i5 восьмого поколения сравнима в однопоточных задачах, но в многопоточных, по результатам бенчмарков, разница составляет 10-20%. В повседневной работе, ноутбук работает шустро и отзывчиво, это достигается не только за счет быстрого процессора, но и SSD.

Интерес также вызывает и новый дискретный адаптер GeForce MX150, по словам NVIDIA, пришедший на смену GeForce 940MX. От предшественника новинку отличает архитектура Pascal с техпроцессом 18 нм, память GDDR5, более высокая тактовая частота, в нашем случае составляющая 1645 МГц в режиме Boost и увеличенное количество ROPs (raster operating pipelines) — 16 против 8. Количество CUDA-ядер осталось прежним — 384, как и разрядность шины — 64 бит. Объем видеопамяти составляет 2 ГБ, но вообще MX150 может оснащаться 4 ГБ памяти. Уменьшенный техпроцесс позволил нарастить частоту, при этом оставшись в том же TDP.

Как в игровых тестах, так и в бенчмарках MX150 показала прирост порядка 30% по сравнению с 940MX. К примеру, в GTA V на минимальных настройках, сглаживании FXAA и в нативном разрешении мы получили 55-60 к/с, в то время, как младшая модель Xiaomi — Mi Notebook Air 13, оснащенная 940MX, при аналогичных условиях показывала 30-35 к/с. В CS GO на максимальных настройках можно рассчитывать на 70 к/с и в Crysis 3 — 30 к/с на средних настройках.

В бенчмарках прирост также заметен. К примеру, в 3DMark, в тесте Sky Diver новинка демонстрирует 9896 баллов, против 6343 у вышеупомянутой младшей модели с адаптером предыдущего поколения. По сравнению с 940MX, которая справлялась с Full HD со скрипом — это заметный шаг вперед. Впрочем, до 1050 ей еще далеко (15044 в тесте Sky Diver).

Ноутбук также оснащен полным набором беспроводных интерфейсов — здесь присутствует Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac с поддержкой двух диапазонов.

Мультимедийные функции представлены парой динамиков Harman с мощностью по 2,5 Вт каждый. Звук громкий, басовитый, без искажений даже на максимальной громкости.

Для видеосвязи есть веб-камера, снимающая с разрешением 720р.

Апгрейд

Возможности по апгрейду скромные. Открутив 8 винтов, вы сможете заменить системный накопитель и поставить еще один за счет дополнительного порта M.2 2280. Объем оперативной памяти увеличить не получится, она распаяна на материнской плате.

Система охлаждения

В качестве системы охлаждения используется пара вентиляторов, выбрасывающих горячий воздух в сторону дисплея. Забор холодного воздуха осуществляется через прорези снизу, поэтому на коленях ноутбук быстро «задыхается».

В AIDA64 при полном тесте всех комплектующих температура процессора составила 70 градусов при максимальной частоте 1,6 ГГц. Троттлинга при этом не было, но особого запаса по мощности нет, во время стресс-тестирования процессор лишь очень кратковременно выходил на пиковые частоты в 3,4 ГГц. Шум при максимальной нагрузке заметный, но не чрезмерный.

Автономность

Благодаря батарее на 60 Вт/ч, ноутбук работает в среднем 3-4 часа при средней яркости дисплея и несложных задачах вроде работы с документами и браузинга. В режиме полной загрузки всех комплектующих в AIDA64 и 50% яркости, Mi Notebook Pro продержался 1 час 10 минут. Есть поддержка быстрой зарядки, благодаря чему за 35 минут он может зарядиться на 50% от комплектного зарядного устройства.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: хороший дисплей, производительность, внешний вид Минусы: вторичный дизайн, непрактичный корпус Вывод: Первый среднеформатный ноутбук от Xiaomi получился очень неплохим, но не идеальным. В нем нравится дизайн, дисплей и производительная начинка. Недостатки, традиционно для продукции Xiaomi, скрываются в мелочах — нюансы формы корпуса, из-за которого он быстро теряет товарный вид, и демо-версия Windows на китайском языке. Но ни один из этих недостатков не является критичным и не портит общее положительное впечатление от компьютера, на них можно закрыть глаза. В целом, Mi Notebook Pro — это быстрый и симпатичный лэптоп, подходящий для продуктивной работы. Технические характеристики Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 Intel Core i5 8/256 GB

30 390 − 34 355 грн

Сравнить цены Тип Ноутбук Конструкция Классический Операционная система Windows 10 Home Edition (Trial-демо-версия) Диагональ, дюймов 15,6 Тип матрицы IPS Тип покрытия глянцевое Разрешение 1920x1080 Сенсорный - Процессор Intel Core i5-8250U Частота, ГГц 1,6-3,4 Количество ядер процессора 4 Чипсет нет данных Оперативная память, ГБ 8 Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 8 Тип памяти DDR4 Жесткий диск, ГБ - SSD, ГБ 256 Оптический привод - Графический адаптер, объем памяти NVIDIA GeForce MX150, 2 ГБ GDDR5 Внешние порты 2xUSB Type-C; 2xUSB 3.0; 1xHDMI, 3in-1 SD Slot, headphone/mic-in(combo) Картридер + WEB-камера 1 Мп 720p Подсветка клавиатуры + Сканер отпечатка пальцев + Сетевой адаптер - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4,1 3G/LTE - Вес, кг 1,95 Размер, мм 360,7х243,6х15,9 Материал корпуса алюминий Цвет корпуса темно-серый Емкость, мАч - Количество ячеек 6 Мощность, Вт*ч 60 Напряжение батареи, В - Тип аккумулятора Li-Pol

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленное для тестирования устройство